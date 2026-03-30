El debut de Joseph Baena en el fisiculturismo no pudo ser más contundente: ganó tres categorías y se llevó una medalla de plata en su primera competencia oficial, la NPC Natural Colorado.

Mission Accomplished! 🥇 • Men’s Open Bodybuilding Heavy Weight Class - 1st 🥇 Men’s classic Physique True Novice - 1st 🥇 Men’s Classic Physique Novice - 1st 🥇 Men’s Classic Physique Open Class C - 2nd 🥈 Posted by Joseph Baena on Saturday, March 28, 2026

Con 28 años, el hijo de Arnold Schwarzenegger empieza a trazar su propio camino en una disciplina donde su padre es, literalmente, una leyenda.

En el certamen realizado en Colorado, Baena se quedó con el oro en peso pesado masculino abierto, Classic Physique True Novice y Classic Physique Novice, además de un segundo lugar en Classic Physique Open Class C.

“¡Misión cumplida!”, escribió en Instagram, junto a imágenes que muestran su transformación física sobre el escenario.

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La reacción fue inmediata. Sus más de 70 mil “me gusta” y miles de comentarios celebraron lo que muchos calificaron como un debut “histórico”. Entre elogios y comparaciones inevitables con su padre, el público destacó tanto su disciplina como las diferencias en su físico respecto a los primeros años del ícono del culturismo.

Ese resultado no es casualidad. Según contó en Men’s Health, su rutina incluye entrenamientos de hasta dos horas diarias, seis veces por semana, con énfasis en ejercicios de aislamiento y una intensidad llevada al límite. “No se trata de diez repeticiones —aprendí de mi papá—, sino de ir más allá, hasta ese esfuerzo extra”, explicó.

La influencia de Schwarzenegger no es solo teórica. Padre e hijo comparten sesiones en el legendario Gold’s Gym Venice Beach, un templo del culturismo donde la relación entre ambos se ha fortalecido a través de la disciplina. Allí, Baena entrena y también construye una identidad propia bajo la sombra de uno de los nombres más grandes del deporte.

Y es que su historia no empezó desde la ventaja. Durante su etapa escolar, Baena fue excluido de equipos deportivos por no alcanzar el nivel físico requerido. Fue la natación la que abrió la puerta al fitness, y desde entonces el cambio ha sido radical, pues llegó a ganar más de ocho kilos de masa muscular en apenas ocho semanas, según el mismo medio.

Joseph Baena es el producto de una infidelidad de Arnold Schwarzenegger con su ama de llaves, la guatemalteca Mildred Patricia Baena, en 1997.

El legado de su padre pesa, pero también inspira. Schwarzenegger, siete veces Mr. Olympia, sigue entrenando a sus 78 años con una filosofía intacta: la constancia por encima de todo. Baena parece haber heredado esa mentalidad. “No creo en los favores —ha dicho—. El trabajo duro da resultados”.

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Más que un apellido, su debut sugiere el inicio de alguien que creció a la sombra de un mito, pero que empieza, músculo a músculo, a escribir su propia historia.

Baena es el producto de una infidelidad de Schwarzenegger con su ama de llaves, la guatemalteca Mildred Patricia Baena, en 1997. Este hecho ocurrió durante el matrimonio entre la estrella de cine y la periodista Maria Shriver.