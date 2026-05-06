La reconocida cantante británica Bonnie Tyler fue hospitalizada de emergencia en Portugal luego de sufrir una perforación intestinal que requirió una intervención quirúrgica inmediata, informó su equipo de representación.

Según el diario The Sun, la intérprete de éxitos como Total Eclipse of the Heart permanece en recuperación en un hospital de Faro, en la región del Algarve, donde posee una residencia desde finales de la década de 1980.

A través de un comunicado, portavoces de la artista de 74 años indicaron que la operación fue exitosa y que actualmente se encuentra estable mientras continúa bajo observación médica.

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“Bonnie fue sometida a una cirugía intestinal de emergencia. El procedimiento salió bien y ahora se encuentra recuperándose”, señaló el mensaje difundido por su equipo.

La noticia provocó preocupación entre fanáticos de la cantante alrededor del mundo, quienes rápidamente inundaron las redes sociales con mensajes de apoyo y deseos de pronta recuperación.

Bonnie Tyler alcanzó fama internacional en la década de 1980 gracias a himnos del pop y rock como It’s a Heartache y Holding Out for a Hero. Su éxito más emblemático, “Total Eclipse of the Heart”, se convirtió en uno de los sencillos más populares de la época.

La artista, nacida en Gales, también representó al Reino Unido en el Festival de Eurovisión 2013 con el tema “Believe In Me”.

En años recientes, Tyler había asegurado que no tenía planes de retirarse de los escenarios y que se mantenía activa físicamente pese al paso del tiempo. Su más reciente álbum de estudio, The Best Is Yet To Come, fue lanzado en 2021.