Los Ángeles. El Departamento de Policía de Los Ángeles identificó este lunes a la mujer arrestada bajo sospecha de intento de asesinato, tras supuestamente disparar con un rifle tipo AR-15 contra la vivienda de la cantante Rihanna y su pareja A$AP Rocky, donde se encontraban con sus hijos, la tarde del domingo.

Ivanna Ortiz, de 35 años y residente de Florida, permanece detenida en Los Ángeles con una fianza de 10 millones de dólares, según información citada por NBC.

Esta imagen, tomada de un video proporcionado por ABC7 Los Ángeles el lunes 9 de marzo de 2026, muestra una vista aérea de la casa de la cantante Rihanna en Los Ángeles. ( The Associated Press )

El tiroteo ocurrió cerca de la 1:21 p.m. hora local (19:21 GMT), cuando la sospechosa presuntamente se acercó a la propiedad de la artista a bordo de un Tesla blanco y disparó contra la vivienda, ubicada en el lujoso vecindario de Beverly Crest.

Al menos cuatro de las balas impactaron la vivienda de la nueve veces ganadora del Grammy, de acuerdo a la televisora.

Rihanna llega a la premier de “Los Pitufos” el domingo 13 de julio de 2025 en los estudios Paramount en Los Ángeles. ( The Associated Press )

Rihanna y su pareja, la estrella de hip-hop, A$AP Rocky y sus dos hijos, se encontraban en la vivienda, pero ninguno sufrió heridas.

No se dieron detalles de inmediato sobre cuándo y dónde fue arrestada Ortíz. Tampoco los motivos que llevaron a la mujer a disparar contra la casa de la cantante.

Esta imagen, tomada de un video proporcionado por ABC7 Los Ángeles el lunes 9 de marzo de 2026, muestra una toma aérea de la casa de la cantante Rihanna en Los Ángeles. ( The Associated Press )

Vecinos de la artista dijeron a la televisora que se escucharon fuertes disparos en el barrio, que suele ser muy silencioso.

La intérprete de Umbrella y Diamonds in the sky no se ha pronunciado hasta el momento sobre el ataque.