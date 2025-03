La muerte del reconocido actor Matthew Perry, recordado por interpretar a Chandler Bing en la serie Friends, conmocionó a Hollywood en 2023. El 28 de octubre de aquel año, el actor fue encontrado inconsciente en su casa en Los Ángeles y la autopsia realizada días después reveló que perdió la vida por los “efectos agudos de la ketamina”.

Ahora, una nueva serie documental que explora la trágica muerte del actor dio a conocer un nuevo detalle sobre lo que ocurrió los días previos a su fallecimiento y las últimas palabras de Perry antes de morir.

Se trata de la serie Matthew Perry: A Hollywood Tragedy, que reúne testimonios, detalles del expediente criminal y otras tomas de archivo para reconstruir lo que le sucedió al actor de Friends.

Lo que ocurrió los días previos a la muerte de Matthew Perry

La serie Matthew Perry: A Hollywood Tragedy revela que efectivamente el actor recibió altas dosis de ketamina en los tres días previos a su fallecimiento.

En total, Perry recibió 27 inyecciones de ketamina durante las tres jornadas. Según las autoridades, las dosis fueron administradas por un grupo de personas que buscaban aprovecharse de la vulnerabilidad del reconocido actor.

El informe toxicológico al que fue sometido Perry revela que la causa de su muerte fue una sobredosis de ketamina que lo llevó a ahogarse durante una inmersión en su jacuzzi. El informe del Departamento de Justicia también señala que el actor recibió al menos tres inyecciones de ketamina la mañana antes de morir.

El documental, que toma como base los documentos judiciales de la muerte del actor, también revela la última conversación que sostuvo Perry antes de su muerte.

Según los archivos, la charla fue con su asistente Kenneth Iwamasay, quien le aplicó las tres dosis de ketamina ese día, y sus últimas palabras estuvieron relacionadas con las dosis que recibió. “Dispara una grande”, dijo al solicitar una tercera inyección.

Y es que las adicciones del actor no eran un secreto. Perry, de hecho, lo reconoció abiertamente en su libro de memorias Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing (‘Amigos, amantes y la terrible gran cosa’), pero su muerte tomó por sorpresa a la industria del cine en Estados Unidos.

Durante sus últimos dos meses de vida, según las investigaciones, Perry pagó miles de dólares por varias decenas de frascos de ketamina.

Los acusados por la muerte de Matthew Perry

La muerte de Perry llevó a una investigación por parte de la Policía de Los Ángeles, quienes buscaban establecer por qué el artista tenía una cantidad elevada de droga en su cuerpo cuando falleció. En total, según reportó la BBC, la cantidad equivalía a una anestesia general.

En el marco de la investigación, cinco personas fueron arrestadas en agosto de 2024. Entre los acusados se encuentran Jasveen Sangham, conocida como la reina de la ketamina y señalada de liderar el tráfico de drogas en North Hollywood, al igual que dos doctores (Salvador Plasencia y Mark Chávez) señalados de entregarle ketamina al actor entre septiembre y octubre de 2023.

Salvador Plasencia, según las investigaciones, inyectaba a los pacientes incluso en estacionamientos de vehículos, es decir, muy lejos de entornos clínicos.

Kenneth Iwamasa, asistente del actor, y Erik Fleming, conocido de Perry, también enfrentan cargos.

“Se estaban aprovechando de un individuo y dejando que su codicia los impulsara a poner en peligro la vida del señor Perry”, concluyó el ex fiscal federal E. Martin Estrada. Tres de los cinco imputados (Iwamasa, Chávez y Fleming) ya se declararon culpables.

Todos se exponen a una condena que puede ser de 10 años de cárcel o hasta cadena perpetua.