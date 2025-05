La intérprete urbana Indy Flow publicó un video en sus redes sociales en el que se le ve caminando por las calles en Miami cargando sus peretenencias y en el que aseguró que se quedó en la calle.

En el clip, Zuania Vélez, su nombre de pila, dijo que lo perdió todo tras tener un choque.

“Latinos, cubanos, puertorriqueños en Miami, me quedé en la calle, ando con mi maleta, con ropa nueva. También ando con mi equipo de tecnología y un bulto con las cosas de mi arreglo personal y mi cartera. Ahora mismo, como toda una mujer, quisiera predicar la palabra positiva pero estoy en una posición demasiado adversa como para crear mi propia abundancia”, dijo en el video mientras iba caminando.

En su extenso monólogo dijo que muchos le han dado la espalda en este momento en el que necesita ayuda.

“Todos los países siguen mi vida y cuando de verdad necesito ayuda, porque sabemos que todo tiene un precio y hay que trabajar, todos me dan la espalda. Ya ni trabajando ni pagando se puede adquirir un servicio, es hasta inalcanzable”, sostuvo.

Reveló que al estar en la calle no ha podido producer contenido para la Plataforma OnlyFans por lo que su cuenta bancarua está en cero.

“Perdí mi carro por culpa de una persona que chocó mi BMW X4 y eso causó que poco después también perdiera mi apartamento. Estoy en cero en mi cuenta bancaria. No he podido postear en mi OnlyFans con la consistencia que mis fanáticos merecen, quienes han sido los que han invertido en toda mi vida para lograrlo”, agregó.

Indy Flow lleva varios años vieiendo en el estado de la Florida. En una entrevista con Primera Hora en 2017 aseguró que se encontraba viviendo en este estado para pulir su carrera artística.

“Estoy viviendo en la Florida porque estoy preparándome, estudiando; no voy a parar de aprender. Los que hacen las coreografías de Beyoncé y Rihanna me preparan, y es un gran logro. Fueron ellos quienes me llamaron y están ubicados acá. Este viernes (hoy) tengo varias reuniones importantes y sé que las coreografías serán innovadoras. A la vez, estoy preparando cuatro vídeos con distintos directores para darle variedad a lo que presentaremos. El disco duro que tengo en mi cabeza cada día se llena de nueva información que voy recopilando, y aprendiendo mucho, desde grabar vídeos, editar, mezclar música; en fin, hay que saber el negocio completo. El medio es competitivo y hay que estar bien listo para todo”, dijo en ese entonces.