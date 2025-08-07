La influencer rusa Mariana Barutkina, de 32 años, se franturó la columna mientras hacía el reto viral inspirado en Nicki Minaj, “Stiletto Challenge”, tan solo ocho semanas después de dar a luz a su primer hijo.

El accidente quedó captado en un video cuando la mujer intentaba mantener el equilibrio con un pie y tacones sobre una cacerola que a su vez está colocada sobre una lata de fórmula infantil en polvo para recrear la escena del video musical de 2013 “High School”, donde la rapera posa agachada y las piernas cruzadas con tacones de aguja. La olla se resbaló y Barutkina cayó del mostrador de su cocina hacia el suelo.

PUBLICIDAD

A Barutkina le diagnosticaron una fractura por flexión y compresión en la vértebra T9 y debe usar un corsé espinal rígido durante tres meses.

A través de su Instagram, la joven madre informó a quienes se habían preocupado que ella y su bebé se encuentran bien y que continúa en recuperación tras la caída que ahora la ha hecho popular.

“Debido a un vídeo, que fue filmado sin éxito, me desperté como una persona popular. Más de 50 personas me enviaron hoy mi reel de diferentes publicaciones...”, escribió.

“¡No habrá informes ni comunicación con periodistas! El que se preocupa por mi niño también está tranquilo, tiene dos niñeras y mientras yo filmaba una de ellas estaba con él", aclaró Barutkina en una publicación reciente.