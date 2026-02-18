La tristeza la embarga tras la pérdida de su esposo, el productor Xavier Cifre, fallecido el verano pasado. Pero la actriz, escritora y presentadora de televisión Ivonne Goderich sabe que la vida continua y está lista para retomar su carrera artística.

“Quisiera regresar a la actuación, pero desgraciadamente aquí ya no se filman novelas. Sí me gustaría trabajar en teatro y televisión”, manifestó Goderich.

La recordada protagonista de la telenovela “Diana Carolina”, melodrama que grabó junto a Guillermo Dávila en el 1984, habló con Primera Hora sobre el proceso de enfermedad y muerte de su esposo, el 17 de junio de 2025.

“Siempre fuimos muy privados. Hace dos años comenzó a confrontar problemas de salud, con entradas y salidas del hospital. Hasta que un día sufrió una complicación; entró a intensivo y murió. Fue algo rápido e inusual. Me hubiese gustado haber dejado sus restos expuestos más tiempo para que sus compañeros llegarán a verlo, pero estaba muy afectada y no tuve muchas opciones”, se sinceró sobre el complicado momento.

“Agradezco por sus atenciones a la funeraria Borinquen de Caguas, donde descansa junto a sus padres, como fue su voluntad en vida”, sostuvo la artista, al tiempo que reveló cómo ha logrado sobreponerse a la pérdida física de su compañero.

“Una nunca logra sobreponerse del todo a ese dolor y tristeza; hay que aprender a vivir con eso, porque un hombre como él no hay dos. Estuvimos casados 30 años y antes de eso fuimos amigos. Yo trabajé para su compañía Producciones Xavier Cifre mucho tiempo. Venía de Venezuela para participar en sus obras de teatro. Era tan respetuoso y caballeroso... Después la vida nos unió, estábamos 24/7 juntos, no podíamos estar lejos uno del otro. Por eso es duro su partida, es un hueco que se queda en el cuerpo”, expuso con tristeza.

“A través de la compañía que fundó, Productora Nacional de Teatro, le dio trabajo a muchas personas. Era visionario, llevó el teatro a lugares donde no llegaba. Así fue como inició esa idea novedosa de movilizar a los actores y directores. Xavier fue un gestor cultural incansable que contribuyó significativamente al desarrollo de las artes escénicas en Puerto Rico”, sentenció.

Al igual que otras figuras públicas, Ivonne no ha estado excenta de ataques personales y censuras a las que prefiere no darles matiz. Según dijo, las combate con el silencio.

“Ese refrán que dice ‘el que calla otorga’ casi nunca es verdad. El silencio dice más que las palabras. Cuando una persona está encima de uno discutiendo, humillando y ofendiéndote, ¿por qué voy a estar gastando mis energías con ella? Eso es proyección de ellos mismos. Yo sigo caminando”, asegura.

“Me da mucha pena con las personas que en vez de mejorarse lo que hacen es atrasarse haciendo juicio sin razón, ni base. Yo prefiero enfocarme en el amor de la gente que me quiere, en vez del odio”, abundó.

En otros temas, nos confesó que su gran pasión es la pintura.

“Toda la vida he estado relacionada con la pintura. He regalo muchas obras y ahora mismo me quedan 15. Pintar para mí es como un desahogo para bajar el estrés cuando lleg del trabajo, es algo tan mío. Por eso al principio, cuando me ofrecieron galerías para exhibirlas, no quería. Pero ahora veo una buena oportunidad”, sostuvo.

Su estilo, describió, es retratista.

“He pintado muchas figuras humanas, muchas caras, gestos y expresiones realistas hasta cierto punto. Debo ser más positiva con la pintura... A veces me salen cosas serias, como cuando escribe, que quiero resolverlo todo en un verso y en la pintura con un gesto”, subrayó.

Sobre su belleza indeleble, la guapa actriz reveló el secreto para mantenerse jovial: “Toda mujer va a decir que tiene su truco. Sinceramente no hay truco que valga para lucir joven si no tienes un espíritu limpio, con buen deseo para los demás”.