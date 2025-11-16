El actor y cantante Jencarlos Canela compartió a través de las redes sociales la noticia de su compromiso con su novia, la tenista inglesa Olivia Elliot, con quien lleva poco más de dos años de relación.

En el emotivo video que publicó inicia mostrando al artista arrodillado frente a su prometida, con el estuche de una sortija, al atardecer.

“Este momento comenzó con una carta que le pedí que leyera mientras contemplábamos la puesta de sol. Me recordó el momento en que nuestra relación se hizo oficial, hace muchas puestas de sol. Mientras leía, sonaba de fondo esta canción que tanto significa para nosotros”, comienza el extenso mensaje en inglés que acompaña el visual.

“Estas fueron las palabras que tenía en sus manos justo antes de darse la vuelta y honrarme diciendo que sí a una de las preguntas más importantes que le he hecho a alguien”, prosiguió.

El video presenta a la risueña pareja mientras comparte emocionada frente a la costa, en un muelle. También, entre muestras de afecto a la orilla de una playa.

“Hola, mi amor, desde el momento en que entraste en mi vida, algo cambió.

No solo conocí a alguien hermoso, conocí a alguien que hizo que las partes más difíciles de la vida se sintieran fáciles.

Contigo, incluso mis tormentas tienen paz. Incluso los desafíos parecen valer la pena.

Me has mostrado lo que realmente significa la pareja, no la perfección, sino la presencia”, forma parte del escrito.

“Prometo proteger tu corazón, escucharte incluso cuando sea difícil, reír contigo, crecer contigo y no dejar nunca de elegirte”, agregó.

“‘Para siempre’ nunca me había parecido tan real y posible como ahora porque sé, sin dudas, que este es el lugar donde debo estar.

Contigo. Siempre.

De tu mejor amigo, tu fan número uno, tu amante y si te das la vuelta y me honras con un sí, tu futuro marido”.

A una hora de publicación, el post ya supera los 45 mil me gusta. Luis Fonsi es uno de los que le escribió una felicitación: “Congrats guys!!! Love you guys”. Karla Monroig le expresó: “Jen! Felicidades! Happy to see you happy!”.

En julio de este año el actor le dedicó un mensaje romántico a tono con el segundo aniversario de la relación.