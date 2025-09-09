La Gala del Met reúne cada año a la “crème de la crème” del mundo del espectáculo, del deporte, de la música y hasta de la política. Sin embargo, algunas estrellas nunca han asistido al evento.

Es el caso de Meryl Streep, Emma Thompson y Angelina Jolie, por ejemplo. A ellas se suma Jennifer Aniston, quien a pesar de ser varias veces invitada al evento de recaudación de fondos para el Instituto del Vestuario del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, no ha aceptado ir.

En una entrevista con “Glamour”, quien dio vida a “Rachel’ en la popular serie “Friends”, explicó cuál es a razón de su decisión.

PUBLICIDAD

“Me agobia. Es el prepararme, ponerme el vestido. Soy una chica de jeans, sandalias y camiseta de tirantes”, afirmó la actriz. Y agregó: “También me encanta arreglarme, pero para mí es un juego mental de... ‘Vamos a arreglarnos, ponernos un disfraz, maquillarnos, peinarnos bien y sentarnos en una sala grande con mis compañeros’. Todos están ahí para celebrar y pasarlo bien, pero me pongo nerviosa”.

Asimismo, Aniston reveló que a pesar de su experiencia ante las cámaras, siente un poco de ansiedad cuando debe hablar en público. “Sobre todo después de tantos años de que te tergiversen y te saquen de contexto (...) Antes, el periodismo era complicado y querían atraparte y encontrar algo que luego pudieran publicar para siempre”, profundizó. “Pero da igual. Llegas a un punto en la vida en el que, al final, nada de eso importa”, concluyó.

La actriz está cerca del estreno el 17 de septiembre de la cuarta temporada de “The Morning Show”, serie que protagoniza junto a Reese Witherspoon y en donde interpreta a Alex Levy, copresentadora del programa de noticias matutino de la cadena UBA.