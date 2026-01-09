“Nuevo año, nueva yo”.

Probablemente eso pudo haber dicho la actriz estadounidense Jennifer Lawrence quien comenzó el 2026 renovando su estilo al debutar un nuevo corte de cabello con flequillo a la altura de las cejas durante una aparición pública esta semana en Nueva York.

Lawrence, de 35 años, participó el miércoles 7 en una conversación con el presentador Josh Horowitz en el centro cultural 92NY, donde además de hablar sobre su más reciente proyecto cinematográfico, “Die My Love", llamó la atención por su cambio de look.

La ganadora del Oscar lució un conjunto negro compuesto por un “top halter” de cuello alto y pantalones a juego, complementado con zapatos de punta fina y pendientes colgantes.

Su cabello rubio, uno de sus sellos distintivos, fue peinado lacio y pulido, con el nuevo flequillo enmarcando su rostro.

La última aparición de Lawrence en una alfombra roja había sido el pasado 1 de diciembre de 2025 durante los premios Gotham, también en Nueva York.

Durante el conversatorio en 92NY, la actriz habló abiertamente sobre los nervios que experimenta antes de comenzar cada nuevo proyecto cinematográfico. Reconoció que suele sentir ansiedad y que, paradójicamente, le resulta más fácil filmar escenas íntimas con compañeros de reparto a quienes no conoce previamente, según publicó la revista People.

Como ejemplo, reveló que en “Die My Love", drama dirigido por Lynne Ramsay, filmó una escena de sexo completamente desnuda con su coprotagonista Robert Pattinson el primer día de rodaje, algo que, según explicó, fue más llevadero precisamente porque ambos eran desconocidos en ese momento.

“Fue más fácil así porque Rob y yo no nos conocíamos, y eso a veces es mejor”, comentó Lawrence. En contraste, recordó con humor lo incómodo que le resultaba grabar escenas románticas con colegas cercanos, como ocurrió durante la saga “The Hunger Games" junto a Josh Hutcherson.

La actriz también confesó que muchas escenas del filme resultaron vergonzosas, especialmente aquellas que requerían una dinámica física intensa, comparada con el comportamiento de “tigres”, bajo la dirección de Ramsay. Para prepararse, ella y Pattinson tomaron clases de danza interpretativa, experiencia que describió como particularmente incómoda para ambos.

“Llegamos a Calgary tres semanas antes de comenzar a filmar. Rob y yo nos avergonzamos con facilidad, y eso fue mortificante”, relató entre risas. “Cuando finalmente nos dijeron ‘ahora desnúdense’, pensamos que al menos no era danza interpretativa”.

“Die My Love” marca una nueva colaboración de alto perfil para Lawrence y ha generado expectativa tanto por su temática como por las revelaciones detrás de cámaras compartidas por la actriz.