El reconocido salsero Jerry Rivera se confesó en redes sociales en la tarde del martes y habló sobre la apariencia de su rostro a sus 52 años de edad.

En un vídeo colgado en su cuenta de Instagram, mientras trabajaban en su cabellera, comenzó a hablar de su pelo, el cuál indicó que sigue siendo negro en su gran mayoría.

“Acá el 99 por ciento es pelo negro”, reveló señalando el cabello en su cabeza.

Sin embargo, al señalar la barba, llegó el momento de confesarse.

“En la cara, no sé qué decirte, hay bastante trampa, pero eso no lo puedo revelar”, señaló antes de continuar hablando.

PUBLICIDAD

“Debo admitir que aquí (se toca la barba) hay trampa. Solamente tinte. Yo no me hecho nada en la cara, para los que preguntan”, indicó.

El artista manifestó que no critica a quien se “puya” (inyecta) el rostro, pero que él nunca lo piensa hacer.

“Quiero quedarme con mis arrugas en la cara”, dijo.

Eso sí, con canas no lo veremos pues reveló que en el momento en que el pelo se le ponga completamente blanco, se afeitará.

“Ustedes saben que soy un viejito”.