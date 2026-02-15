A dos años de su separación, Jessica Alba y Cash Warren quedaron oficialmente divorciados.

La actriz solicitó la separación en enero de 2025, luego de 16 años de matrimonio y dos décadas de relación. De acuerdo con documentos judiciales presentados por Warren el pasado 13 de febrero y obtenidos por TMZ, ninguna de las partes recibirá manutención conyugal.

Como parte del acuerdo, el productor de cine recibirá un pago único de $3 millones para equilibrar la distribución de bienes. Alba cubrirá $1.5 millones de manera inmediata y el resto un año después.

Sus hijos, la prioridad

Cuando anunciaron su separación en 2025, la expareja dejó claro que el bienestar de sus hijos sería su prioridad y pidió respeto a su privacidad. Ambos comparten a Honor Marie, de 17 años; Haven Garner, de 14; y Hayes Alba, de 8.

Alba y Warren se conocieron en 2004 durante el rodaje de “Fantastic Four”, filmado en Canadá. Ella interpretó a Sue Storm, mientras que él se desempeñaba como asistente de dirección. Contrajeron matrimonio el 19 de mayo de 2008 en una ceremonia privada realizada en el juzgado de Beverly Hills, poco antes del nacimiento de su primera hija.

En el plano personal, actualmente Alba mantiene una relación con el actor Danny Ramírez, luego de que ambos fueran vistos besándose en mayo de 2025 durante una salida en Londres. Por su parte, Warren fue vinculado sentimentalmente con la modelo Hana Sun Doerr en agosto del mismo año.