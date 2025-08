La cantante británica Jessie J fue hospitalizada de emergencia por una infección y liquido en los pulmones tras someterse a operación de cáncer de mama a finales de junio.

A través de sus redes sociales, la artista, de 37 años, compartió con sus seguidores que se encuentra en tratamiento de manera ambulatoria.

“Así he pasado las últimas 24 horas. Seis semanas después de la operación, y he vuelto a la misma planta del hospital. No lo esperaba ni lo tenía planeado”, escribió en sus historias de Instagram junto a una imagen de su brazo canalizado.

“Tuve y sigo teniendo síntomas que apuntaban a un coágulo de sangre en el pulmón. No es un coágulo de sangre, gracias a Dios. Me hicieron muchas pruebas, que finalmente mostraron que tengo una infección (aún estoy tratando de averiguar qué) y un poco de líquido en los pulmones”, añadió.

“Me cuesta respirar, pero me dieron de alta anoche (detesto estar en el hospital) y continuaré la investigación como paciente ambulatoria”, anunció.