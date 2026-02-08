La reciente aparición de José Luis Rodríguez, “El Puma”, en el programa “Despierta América” volvió a encender las alarmas sobre el distanciamiento que mantiene con sus hijas mayores, Liliana y Lilibeth Morillo.

Lo que comenzó como la presentación de su innovadora aplicación de Inteligencia Artificial, terminó en un momento de tensión cuando se le consultó sobre la posibilidad de un reencuentro familiar.

Ante la pregunta directa sobre qué tendría que suceder para que esa unión con sus hijas se repitiera, el intérprete de “Culpable” y “Dueño de nada” fue decisivo. “No tiene que pasar nada, no va a pasar nada, ni esperen nada. Yo no hago cosas para que la gente quede satisfecha, yo hago las cosas como creo que debo hacerlas. Cuando no son necesarias, no las hago. Hay cosas que uno perdona, pero no más. Llega un momento donde uno se cansa de recibir tantas cosas”, sentenció el artista, dejando claro que no tiene intenciones de ceder ante la presión pública o mediática.

En medio de la entrevista, solo se refirió a su hija menor, Génesis Rodríguez, pero cambió su semblante al ser cuestionado sobre una fotografía que integra también a Liliana y Lilibeth Morillo.

Años de escándalo

El conflicto que mantiene a “El Puma” alejado de las hijas que tuvo con la cantante Lila Morillo no es nuevo. El punto de quiebre principal, según medios de la farándula, fue la formación de la nueva familia del cantante con la modelo Carolina Pérez y el nacimiento de Génesis.

Liliana y Lilibeth han sostenido en repetidas ocasiones que se sintieron desplazadas y que su padre cortó el vínculo afectivo de forma unilateral.

Por su parte, el cantante ha sugerido en diversas entrevistas que hubo ataques y faltas de respeto hacia su actual esposa e hija menor que él no pudo tolerar, lo que generó un muro de silencio que ni siquiera sus problemas de salud pasados (como su doble trasplante de pulmón) lograron derribar.

Mientras “El Puma” se enfoca en sus nuevos proyectos tecnológicos y en su estrecha relación con Génesis, el capítulo con Liliana y Lilibeth parece estar, desde su perspectiva, totalmente cerrado.