Liam Payne estuvo en dos ocasiones con un joven llamado Braian Nahuel Paiz, de 24 años, el primer encuentro fue el 2 de octubre, y el segundo fue la noche del 13 para amanecer 14 de octubre, niega que él le haya suministrado las drogas al exintegrante de One Direction, sólo tuvieron un encuentro sexual y se drogaron juntos.

Se conocieron en un restaurante, el cantante iba con su novia y con dos acompañantes más cuando intercambió teléfonos e información con Braian; en entrevista para Telefé Noticias el inculpado afirmó que tiene las pruebas de que Liam lo contactó y que el primer encuentro fue en el Hotel Park Hyatt que está en Palermo, ahí, incluso, el cantante lo fue a buscar porque se había perdido en el hotel.

“Ahí nos juntamos. Me mostró un poco de su música, de la que iba a sacar adelante”, recordó, y confesó que cuando se conocieron Liam ya estaba bajo los efectos de las drogas.

“Pero la realidad es que cuando llegó al local donde yo trabajo él ya estaba drogado, de hecho, ni comió. Me pidió mi contacto y yo le pasé mi Instagram. Me envió mensajes porque quería drogarse. Ya estaba drogado y se iba a un concierto o algo así. Subí al hotel, charlamos, me mostró la música como te dije anteriormente y nos tomamos unos shots de whisky”, detalló.

El cantante murió el 16 de octubre tras caer al vacío desde el balcón de su habitación en el tercer piso del hotel donde se alojó durante tres días en el barrio bonaerense de Palermo. De acuerdo con la autopsia, falleció por los múltiples golpes sufridos y sendas hemorragias interna y externa. Estudios toxicológicos revelaron que en su cuerpo había rastros de alcohol, cocaína y un antidepresivo.

El segundo encuentro entre Liam Payne y Braian Nahuel

Braian Nahuel relató que en el segundo encuentro con Liam la noche del 14 de octubre, él fumó mariguana y Payne cocaína, pasaron la noche juntos y tuvieron un encuentro sexual.

“Ahí pasamos la noche, nos drogamos, porque es la realidad, pasó algo íntimo”, dijo, y precisó que no vio en él una conducta agresiva o extraña, incluso se portó tierno con él.

“No lo vi mal, lo vi normal, bien, en ningún momento fue agresivo, me trató bien, fue re dulce, me preguntó si yo estaba bien, si me encontraba bien”.

Braian Nahuel no cree que Liam se haya aventado, cree que pasó porque lo dejaron solo, y recuerda que el exintegrante de One Direction se mostró con miedo previo a que él se fuera del hotel, y aunque Liam quiso pagarle a Brian, éste no aceptó, tampoco aceptó ropa que el cantante le ofreció.

Lo que sí le dijo a Liam es que una de sus mejores amigas lo quería conocer porque era fan de One Direction; cuando cuestionaron a Braian sobre un posible suicidio de Braian, desestimó esa versión.

“Él no se tiró, estaba bien, pasamos la noche, es imposible, no sé, una persona que no tomaría antidepresivos, no sé”, expresó.