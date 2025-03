El cantante canadiense Justin Bieber compartió un mensaje en sus redes sociales que preocupó a sus seguidores. Y es que en la publicación, el artista de 31 años se sinceró sobre cómo se percibe a sí mismo, señalando que siempre se ha sentido “indigno como si fuera un fraude”, a pesar del éxito que ha cosechado en su carrera musical.

“La gente me ha dicho toda mi vida ‘wow, Justin, te lo mereces’ y personalmente siempre me he sentido indigno, como si fuera un fraude”, comenzó diciendo el intérprete de “Sorry” en una historia de Instagram. “Cuando la gente me decía que merecía algo, me hacía sentir astuto”, agregó. Sin embargo, continuó su relato señalando que “si tan solo supieran lo que pienso, cuán juzgador soy, cuán egoísta soy en realidad, no estarían diciendo esto”.

Para finalizar su mensaje, la voz de “Baby” indicó que escribe “todo esto para decir, si te sientes como un fraude, bienvenido al club. Definitivamente me siento sin la preparación necesaria e incapaz la mayoría de los días”.

Cabe mencionar que según recogió TMZ, la publicación del cantante llega luego de que se especulara por semanas sobre su salud y después de que sus fanáticos expresaran su temor de que haya vuelto a consumir drogas.

Debido a esto, la confesión de Bieber ha causado una gran alarma en sus seguidores quienes le han dejado mensajes de apoyo en las publicaciones que ha realizado el intérprete durante los últimos días en su Instagram. “Solo quería enviarte un poco de amor. Este es un recordatorio de que tus fans siempre están a tu lado. Todos te apoyamos, rezamos por ti, y solo queremos que seas feliz y saludable”: “¡Espero que te cures de cosas de las que no hablas!”; “Justin necesita ayuda”; “Espero que sepas el impacto positivo que tienes en la vida de tantas personas. Eres más que suficiente y mereces amor, éxito y felicidad. Tu autenticidad solo te hace aún más especial. ¡Nunca dudes de tu valor!”; Sé tú. No lo que otros quieren que seas. Deja de tratar de complacerlos", son algunos de los comentarios que se pueden visualizar en su red social.

Preocupación a comienzos de marzo

Es importante mencionar que el intérprete de “Stay” se sinceró a pocos días de que compartiera una serie de imágenes que también generaron preocupación entre sus seguidores. A comienzos de marzo, el cantante recurrió a la misma plataforma para compartir instantáneas en las que parecía estar fumando de una pipa de agua. En las distintas fotografías que aún siguen publicadas, se ve al artista junto al recipiente de cristal o de silicona que se utiliza para fumar cannabis, tabaco u otras sustancias. Aquellas pipas, también llamadas “bongs”, funcionan mediante la filtración por agua, lo que permite enfriar el humo al inhalar. En la serie, se puede ver a Bieber en una bicicleta mientras exhala humo de la pipa de agua la que luego deja en el suelo.

Estas imágenes se sumaron a otra publicación que también compartió en sus redes el 25 de febrero. Se trata de un video que lo muestra rapeando algunas letras, que incluyen la frase “I fly like a fly guy/ I fly high like a bagpipe/ I go high like a bad guy” (Vuelo como un tipo que vuela/ Vuelo alto como una gaita/ Me elevo como un tipo malo). Sin embargo, dos días antes su representante había desmentido los rumores de que había vuelto a consumir drogas.

En un comunicado que fue dado a conocer por TMZ y replicado por los principales medios de Estados Unidos y Canadá, un miembro de su equipo aseguró que los rumores de una recaída eran falsos y que las constantes acusaciones resultaban “agotadoras”. Esa misma fuente indicó que 2024 fue un año “muy transformador” para el músico, porque “terminó con varias amistades cercanas y relaciones comerciales que no le servían”. En cambio, el representante aseguró que Bieber está muy enfocado en su vida familiar, en su salud y en su arte. “A pesar de la verdad obvia, la gente está comprometida a mantener vivas las narrativas negativas, salaces y dañinas”.

Es importante destacar que a lo largo de los años, Bieber ha sido sincero a la hora de hablar sobre el consumo de drogas en el pasado. En mayo de 2021, le contó a GQ que llegó a un punto en el que los guardias de seguridad entraban a su habitación en mitad de la noche y comprobaban su pulso para asegurarse de que estuviera vivo.

En septiembre de 2019, publicó una extensa carta en Instagram en la que repasó su historial de consumo. “Es difícil salir de la cama con la actitud correcta cuando estás sobrepasado por tu vida, tu pasado, tu trabajo, tus responsabilidades, emociones, tu familia, tus finanzas, tus relaciones. Cuando sientes que hay problema tras problema, tras problema. Empiezas a ver el día a través de lentes, con pavor y anticipando otro mal día. Un ciclo de sentir decepción tras decepción. A veces llegas al punto de no querer vivir más”, comenzó expresando. “¿Están al tanto de las estadísticas de estrellas infantiles y cómo impacta en sus vidas? Hay una loca presión y responsabilidad puesta en un hombre cuyo cerebro, sus emociones, su lóbulo frontal (el de la toma de decisiones), todavía no se han desarrollado. Si a eso le agregas la presión de ser una estrella te hace algo que es medio inexplicable”, continuó. Y reveló: “Comencé a consumir drogas fuertes a los 19 y a cometer abusos en todas mis relaciones. Estaba resentido, era irrespetuoso con las mujeres, y estaba enojado. Me distancié de todos los que me amaban. Sentía que nunca iba a poder cambiar. Me llevó años dejar atrás todas esas malas decisiones, arreglar relaciones rotas y cambiar mis hábitos para vincularme”.

Ese mismo año, en “Justin Bieber: Seasons”, la serie que retrata la vida del cantante, abordó el consumo de hongos, pastillas e, incluso, jarabe para la tos, y relató que fumó marihuana por primera vez a los 12 años. “Empecé a depender realmente de eso y fui consciente de que tenía que parar. Me creó una dependencia y eso no era bueno”, sostuvo.