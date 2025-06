La pareja compuesta por Katy Perry y Orlando Bloom ha sido una de las más admiradas del ambiente. Mientras que la cantante se encuentra en plena gira con su álbum 143, el actor está a punto de estrenar “Deep Cover: Actores encubiertos”, una comedia de acción que llega a la plataforma de Prime Video este jueves.

Sin embargo, en las últimas horas, la pareja fue envuelta en rumores de separación. Según fuentes cercanas, están atravesando una fuerte crisis y la ruptura es inminente. “Se acabó. Están esperando a que termine su gira para separarse”, le confirmó un allegado a la pareja a Page Six en referencia a “Lifetimes”, el tour que Perry comenzó el 23 de abril pasado y que se extenderá hasta el 7 de diciembre. Al parecer, el fracaso de su último disco y la mala recepción de su gira, han causado cierta “tensión” en el matrimonio.

Katy se sintió profundamente frustrada tras la recepción de su nuevo álbum. La estresó mucho. Orlando fue comprensivo, pero sí le generó cierta tensión", advirtió otra fuente en diálogo con People sobre los motivos que habrían generado la crisis entre ellos. “También se sintió decepcionada con algunas reseñas de la gira. Esto ha afectado su relación”, agregó.

Mientras que la intérprete de “Dark Horse” por estos días se encuentra en Australia con su show, el actor acaba de asistir al estreno de su nueva película en Nueva York junto a su mascota Biggie Smalls, a la que besó frente a los flashes. De hecho, testigos aseguran que Bloom estuvo disfrutando de unos días solo en Miami el mes pasado.

La crisis de 2017

Perry y Bloom se conocieron en 2016, en una fiesta posterior a los Globos de Oro. Tres años después, la pareja se comprometió para San Valentín y en agosto de 2020, se convirtieron en padres de Daisy Dove. “Creo que ambos somos conscientes de lo afortunados que somos de haber conectado de forma tan especial en aquel momento. Y definitivamente nunca hay un momento aburrido”, dijo Bloom en una entrevista con Flaunt en 2023.

Si bien han sido una de las duplas más estables del ambiente, esta no es la primera vez que Katy y Orlando atravesarían una ruptura. En 2017, la cantante y el actor estuvieron separados durante un año. “No estuvimos realmente involucrados desde el primer día. Él sí lo estuvo porque acababa de pasar un largo tiempo en celibato y tenía intenciones claras. Yo acababa de salir de una relación y pensé: ‘Ya no puedo más. Necesito vivir en otro mundo, pero tuve que esforzarme mucho’”, contó ella en 2024 durante su paso por el podcast Call Her Daddy.

Después de esas declaraciones en las que Perry reveló los motivos del primer distanciamiento, la estrella pop confesó cómo suelen ser sus discusiones con su marido. “Orlando y yo, cuando discutimos, lo hacemos con mucha vehemencia y luego nos calmamos enseguida. Es como: ‘La, la, la la, la, te quiero. Bueno, sigamos adelante’. Somos fuego, fuego, fuego, y por eso Daisy (en referencia a su hija) ve todo eso”, relató en diálogo con People quien ha recurrido a terapia de pareja en varios momentos de su relación con Bloom.

“Ambos tenemos dos partes de nosotros mismos: nuestro bien mayor, y nuestro yo carnal y material, el ego. Cuando el ego manda, es como: ‘¡Wow!’. Pero cuando lo controlamos, entonces ambos somos algo más”, agregó Perry dando a entender que es difícil estar casado con alguien tan popular como ella. En este sentido, el protagonista de “Piratas del Caribe” expresó: “Estamos en dos ámbitos muy diferentes. Su ámbito no es un ámbito que yo necesariamente entienda, y creo que el mío no es un ámbito que ella necesariamente entienda. A veces las cosas son realmente difíciles. No voy a mentir. Definitivamente, luchamos con nuestras emociones y nuestra creatividad”.

La última vez que la pareja se mostró en público fue hace unos meses cuando la compositora de “Roar” fue invitada a la primera misión espacial totalmente femenina de Blue Origins. Bloom y su hija Daisy la esperaron en tierra y fueron testigos en vivo del beso que la cantante le dio al suelo al aterrizar.