Los Ángeles. Kevin Federline dice que la preocupación por sus dos hijos con Britney Spears lo mantuvo durante mucho tiempo alejado de contar su historia, y esas mismas preocupaciones son la razón por la que la está contando ahora que son adultos.

En el libro “You Thought You Knew” (Pensabas que sabías), Federline documenta sus años difíciles como esposo, exesposo y padre con Spears, quien escribió sus propias memorias en 2023.

El libro de Federline incluye algunas historias escandalosas y algunos detalles potencialmente perturbadores sobre el comportamiento de ella que ya han sido noticia.

Federline, de 47 años, dijo a The Associated Press en una entrevista por Zoom, con un fondo de palmeras en Hawái, donde vive con su esposa Victoria Prince y sus dos hijas: “Quiero que mis hijos puedan avanzar en sus vidas y sepan que la verdad real de todo está ahí fuera. Esa es una parte muy, muy importante de esto para mí. Y es realmente importante que comparta mi historia, para que ellos no tengan que hacerlo”.

Preston, el mayor de los hijos que tuvo con Spears, tiene ahora 20 años, y su hijo menor Jayden 19. Ambos tienen una relación escasa con su madre.

Federline era un bailarín de 26 años y trabajaba con otros grandes artistas pop cuando comenzó su relación con Spears en 2004. Su noviazgo, matrimonio de dos años y divorcio los llevaron a través de uno de los momentos de asedio a celebridades más intensos de la historia moderna. Federline fue despiadadamente ridiculizado como un perdedor oportunista, especialmente después de que lanzó su propio álbum de hip hop, del que muchos de burlaron.

“No solo era famoso, tenía mala reputación”, escribe en el libro, que se publicará primero en la nueva plataforma de audiolibros Listenin.

Dijo a la AP que durante mucho tiempo consideró escribir el libro, pero sólo hasta hace poco se lo tomó en serio.

“Lo tomé y lo dejé bastante a lo largo de probablemente un período de cinco años”, dijo. “Creo que es una muy buena descripción de mí, quién soy, el padre en el que me he convertido, el esposo que soy, el exesposo que soy”.

Revelaciones clave de Kevin Federline sobre Britney Spears

— Federline describe la noche en que él y Spears se conocieron por primera vez en un club nocturno de Hollywood, y cómo tuvieron relaciones horas después en un bungalow de hotel: “Britney se dio la vuelta, se quitó la ropa interior y comenzó a besarme, arrancándome la ropa con ambas manos. Tropezamos hacia la cama mientras yo luchaba por quitarme los pantalones de los tobillos. Esto está sucediendo. OK, lo siento. Esos son todos los detalles que voy dar”.

— Escribe que un “cambio sísmico al nivel de (la falla de) San Andreas en mi realidad” siguió unas horas después cuando salió del hotel con Spears y docenas de autos de paparazzi los siguieron.

— Describe la noche antes de su boda, cuando Spears llamó a su ex Justin Timberlake, buscando un cierre: “Ella realmente nunca lo superó. Podría haberme amado, pero había algo con Justin que no podía dejar ir”.

— Federline dijo que ver a Spears bebiendo mientras estaba embarazada “activó las alarmas silenciosas en mi cabeza”. Más tarde se indignó cuando la vio consumiendo cocaína mientras los niños aún estaban amamantando, diciendo “¿en serio vas a ir a casa después de esto y alimentarlos como si no tuvieras el cuerpo lleno de drogas?”.

— Escribe que Preston le dijo que Spears lo ridiculizaba sin piedad y una vez lo golpeó en la cara.

— Dice que los chicos comenzaron a negarse a visitarla cuando tenían 13 y 14 años, y luego le contaron historias que “me sacudieron hasta la médula”. “A veces se despertaban por la noche para encontrarla de pie en silencio en la puerta, mirándolos dormir —'Oh, ¿estás despierto?’— con un cuchillo en la mano”.

Respuesta de Spears al libro de Federline

Spears respondió con una declaración en sus cuentas de redes sociales. Dijo que Federline ha participado en “manipulación constante”.

“Confía en mí, esas mentiras piadosas en ese libro, van directamente al banco y yo soy la única que realmente sale lastimada aquí”, dijo, agregando que “si realmente me conoces, no prestarás atención a los tabloides sobre mi salud mental y mi consumo de alcohol”.

También abordó su relación con sus hijos:

“Siempre he suplicado y gritado por tener una vida con mis hijos. Las relaciones con adolescentes son complejas. Me he sentido desmoralizada por esta situación y siempre he pedido y casi rogado que sean parte de mi vida. Lamentablemente, siempre han sido testigos de la falta de respeto mostrada por (su) propio padre hacia mí”.

Un abogado de Spears no respondió a una solicitud de comentarios.

La vida de Federline y sus pensamientos sobre Spears

Federline escribe sobre crecer en Fresno, California, y encontrar “mi terapia y mi propósito” a través del baile.

Rememora sobre su primera gran gira, con Pink, y trabajar con Aaliyah, Destiny’s Child y Michael Jackson. Detalla su lucha con John Cena en la WWE y su aparición en un comercial del Super Bowl que se burlaba de sí mismo.

Federline dice que Preston y Jayden están viviendo por su cuenta como adultos jóvenes, y ambos han estado trabajando en hacer música que lo enorgullece.

Opina sobre la disolución de la tutela judicial de Spears, diciendo que era necesaria pero perjudicó a la mayoría de las personas involucradas. Dijo que los fanáticos que lucharon por liberarla dejaron un legado desafortunado.

“El movimiento Free Britney puede haber comenzado desde un buen lugar, pero vilipendió a todos a su alrededor tan intensamente que ahora es casi imposible para cualquiera intervenir”, escribe.

Dice en el libro que lo escribió en parte como una súplica pública para que ella reciba más ayuda.

“He perdido la esperanza de que las cosas alguna vez cambien por completo”, escribe, “pero todavía espero que Britney pueda encontrar la paz”.