Cannes, Francia. El actor estadounidense Kevin Spacey llegó el martes a la gala de la organización sin ánimo de lucro Better World Fund para recibir un premio a toda su trayectoria y se mostró sonriente y feliz ante la prensa, ante la que afirmó: “Es muy agradable estar de vuelta. Me alegro de estar trabajando”.

“Me han invitado a participar en esta velada y me siento rodeado de mucho cariño. Y he escuchado el cariño de muchos amigos, colegas y compañeros de reparto desde que la semana pasada se anunció este premio, que me siento rodeado de apoyo”, agregó.

Spacey estaba acompañado de algunos miembros del filme ‘The Awakening’, un thriller de acción dirigido por Matt Routledge.

En la gala, que se celebró en uno de los hoteles de lujo de la Croisette de Cannes, recibió el premio a la excelencia en cine y televisión “en reconocimiento a sus notables contribuciones al cine global y su influencia en la narración”.

El dos veces ganador del Oscar por ‘American Beauty’ (1999) y ‘The Usual Suspects’ (‘Sospechosos habituales’, 1995), era uno de los actores más respetados de Hollywood hasta que en 2017 llegó la primera de una treintena de acusaciones públicas por agresión sexual o comportamiento inapropiado.

Esas acusaciones supusieron su salida fulminante de varios proyectos, como la última temporada de la serie ‘House of Cards’.

Kevin Spacey, a la derecha, recibe el premio a la Excelencia en Cine y Televisión de manos del presidente de Better World Fund, Manuel Collas de La Roche, durante la Cena de Gala por el 10.º aniversario de Better World Fund, en el marco del 78.º Festival Internacional de Cine de Cannes, en el sur de Francia, el martes. ( The Associated Press )

El actor, de 65 años, fue sometido a juicio en 2023 en el Reino Unido por nueve cargos de delitos sexuales, de los que finalmente fue absuelto.

También ganó una demanda civil en Estados Unidos en octubre de 2022, tras ser acusado de una insinuación sexual no deseada en una fiesta en 1986.

Aunque desde que se conocieron las acusaciones ha participado en pocos proyectos, actualmente tiene tres películas ya rodadas y que se estrenarán en los próximos meses: ‘The Awakening’, ‘Gore’ y ’1780′.

La gala no es parte del programa oficial del Festival de Cannes, un certamen que por la expectación y el gran número de estrellas que atrae cada año está plagado de eventos paralelos.

Además, este año el festival está aplicando de forma estricta su política de tolerancia cero ante los posibles abusos sexuales y hace unos días prohibió la participación del actor francés Théo Navarro-Mussy, uno de los intérpretes de la película en competición ‘Dossier 137’ , por las acusaciones en su contra por presunta violación.

El presidente de Better World Fundation, Manuel Collas de la Rocha, dijo a EFE que Spacey “sigue siendo un genio. Para mí es uno de los mejores actores del mundo” y además “ha sido absuelto por los tribunales”.

“Existe la presunción de inocencia. Soy una persona muy espiritual y soy alguien que precisamente cree en el perdón. Todos podemos cometer errores, Por eso que estoy muy feliz de recibirlo.

Esta es la décima edición del premio a la trayectoria, que han recibido estrellas como Kevin Costner, Susan Sarandon o David Lynch, un galardón que se entrega en cenas que se celebran al margen de Cannes y de la Mostra de Venecia en cenas en las que se recauda dinero para esta organización con sede en India, dedicada a programas de educación e igualdad de derechos de las mujeres.