La empresaria y celebridad estadounidense Kim Kardashian cuestionó la veracidad del alunizaje de 1969 durante un reciente episodio de su programa “The Kardashians”, generando debate en redes sociales y una respuesta directa de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA, en inglés).

En el episodio, Kardashian comentó a su compañera de reparto Sarah Paulson que no cree que la misión Apolo 11 haya ocurrido realmente. Afirmó que existen “vídeos de Buzz Aldrin diciendo que no sucedió” y que el astronauta lo ha repetido “en varias entrevistas”. Sin embargo, no presentó pruebas ni identificó la fuente de dichas declaraciones.

La estrella televisiva también cuestionó algunos detalles de las imágenes del alunizaje, como el movimiento de la bandera estadounidense “si no hay gravedad en la Luna” o la ausencia de estrellas en el cielo. Además, alentó a los espectadores a “buscar información en TikTok”.

La respuesta de la NASA

Ante la difusión de los comentarios, el administrador interino de la NASA, Sean Duffy, respondió el jueves en la red social X (antes Twitter): “Sí, Kim Kardashian, ya hemos estado en la Luna antes, ¡seis veces!”. Duffy recordó que las misiones Apolo lograron seis alunizajes tripulados entre 1969 y 1972.

El funcionario invitó a Kardashian a visitar el Centro Espacial Kennedy, en Florida, para presenciar el lanzamiento de la misión Artemis, el programa actual que busca llevar nuevamente astronautas al satélite terrestre.

“Ganamos la última carrera espacial y ganaremos esta también”, añadió, en referencia a la competencia tecnológica que Estados Unidos mantiene ahora con China por regresar a la Luna.

La misión Apolo 11

La misión Apolo 11, realizada el 20 de julio de 1969, permitió a Neil Armstrong y Buzz Aldrin convertirse en los primeros seres humanos en caminar sobre la superficie lunar, mientras Michael Collins orbitaba el satélite en el módulo de comando.

Pese a la amplia documentación técnica, científica y audiovisual disponible, la llegada del hombre a la Luna continúa siendo objeto de teorías conspirativas. Aldrin ha enfrentado en el pasado a personas que lo acusaban de mentir sobre el hecho; en 2002, golpeó a un hombre que lo increpó en Los Ángeles con ese argumento.

La Nasa se encuentra actualmente en fase de preparación de la misión Artemis 3, prevista para no antes de 2027, que buscará llevar de nuevo astronautas al satélite por primera vez en más de cinco décadas.