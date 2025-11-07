La emisora KQ 105 FM rendirá homenaje este fin de semana a uno de los artistas más queridos de Puerto Rico con un programa especial del “Top 20 Countdown”, dedicado al regreso de Chayanne a la isla.

El espacio, conducido por Desiree Lowry y Manolo Castro, presentará una selección de las 20 canciones más emblemáticas del ídolo boricua, además de una entrevista exclusiva en la que el cantante comparte detalles sobre su vida, el cierre de su gira y los conciertos que ofrecerá este y el próximo fin de semana en el Coliseo de Puerto Rico.

“Nos sentimos honrados de haber recibido a Chayanne en los estudios de KQ 105. Fue el único medio que visitó para participar en La Tendencia de Molusco por más de una hora y compartir con su gente”, expresó Héctor Martínez, presidente de WKAQ 580 y KQ 105. “Durante su visita, Molusco, Pamela, Alí, Robert y Pedro Villegas sostuvieron una conversación genuina y divertida con el artista, incluso con una aparición especial de Bizcocho, creando una atmósfera única. Este fin de semana, el especial del Top 20 Countdown será una experiencia adicional para nuestra audiencia”.

PUBLICIDAD

El “Top 20 Countdown” se transmite por KQ 105 FM los sábados de 7:00 a 9:00 p.m. y los domingos de 6:00 a 8:00 p.m., y promete ofrecer un recorrido lleno de emoción, nostalgia y buena música, celebrando la trayectoria de un artista que ha marcado generaciones con su carisma, humildad y talento.

Con este especial, KQ 105 busca compartir con los oyentes la emoción del regreso a casa de Chayanne, un ícono de la música latina que continúa conquistando corazones dentro y fuera de Puerto Rico.