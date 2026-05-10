Kris Jenner reveló que su experiencia con el medicamento Ozempic estuvo lejos de ser positiva. Durante una conversación en el podcast SHE MD, la empresaria contó que decidió probar el popular tratamiento GLP-1 antes de que se volviera tendencia, pero los efectos secundarios hicieron que abandonara rápidamente el proceso.

En el espacio conducido por la ginecóloga Dr. Thais Aliabadi y la defensora de la salud femenina Mary Alice Haney, Jenner recordó que el medicamento le provocó fuertes náuseas y malestar general. Según relató, llegó a decirle a Aliabadi que no podía continuar trabajando debido a cómo se sentía físicamente.

Tras descartar el uso del fármaco, Jenner explicó que comenzó a explorar otras alternativas junto a la doctora. Finalmente optó por inyecciones de péptidos, tratamiento que describió como un cambio significativo en su bienestar. También señaló que complementó ese proceso con suplementos nutricionales recomendados por Aliabadi.

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Las inyecciones de péptidos, compuestas por cadenas cortas de aminoácidos, han ganado notoriedad en los últimos años por su supuesto potencial para promover la pérdida de peso y mejorar el rendimiento físico. De acuerdo con la American Medical Association, estos tratamientos se utilizan con distintos fines médicos y estéticos. Sin embargo, especialistas advierten que muchos de sus efectos aún no han sido estudiados a profundidad y podrían provocar complicaciones que van desde molestias digestivas hasta pancreatitis.

La matriarca de la familia Kardashian comentó además que entre los suplementos sugeridos por la doctora se encontraban aceites de pescado y omega-3, combinación que, según afirmó, le ayudó a tener más energía durante las noches pese a sus largas jornadas de trabajo.

Durante la entrevista, Jenner también habló sobre el lifting facial que se realizó en 2025 y que generó una ola de comentarios en redes sociales. Entre risas, aseguró que el procedimiento le dejó resultados que la tienen satisfecha y aprovechó para desmentir rumores que aseguraban que estaba decepcionada con el resultado.

La empresaria elogió públicamente al cirujano Dr. Steven Levine, a quien atribuyó el éxito del procedimiento. Jenner insistió en que nunca estuvo molesta con los resultados y afirmó sentirse “obsesionada” con el trabajo realizado por el especialista.