“Si mi hijo de 23 me llegara con una mujer de mi edad no estaría fácil”, acepta Ludwika Paleta, quien a sus 44 años reflexiona sobre el amor entre parejas con una gran diferencia de edad.

La actriz, que comenzó su carrera hace 33 años, señala que, aunque las ideologías sociales respecto al amor han evolucionado, para ella todavía sería difícil hacerse a la idea de que Nicolás se enamore de una mujer mayor.

“Sería muy raro porque yo tampoco me veo con alguien 20 años mayor, no en este momento, pregúntame a los 60 y ahí uno de 40 quizá me llame más la atención”, dice Paleta entre risas.

En el argot inglés, para definir a las mujeres que buscan una pareja más joven se usa el término cougar, relacionado con el mundo animal como cazadoras de inocencia.

Sin embargo, Ludwika señala una desigualdad de género respecto a estas situaciones y el tabú que se ha generado detrás cuando se trata de una mujer.

“Yo creo que ese tabú lo tenemos todos y en México todavía no está socialmente muy aceptado ver a una mujer mayor con un hombre más joven, como sí sucede con los hombres mayores que andan con una mujer más joven”, resalta la actriz.

Esa reflexión se hace dentro de la trama de su película “¿Quieres ser mi hijo?”, donde comparte créditos con Juanpa Zurita, quien debuta en el cine con esta cinta, ya disponible en ViX.

Zurita, de 27 años, destaca que, para las nuevas generaciones es mucho más factible ver parejas con una diferencia de edad importante, lo cual ya no es un factor a considerar en el amor.

“Si la edad fuera un parámetro probablemente no me hubiera aventado a hacer todo lo que he hecho siendo más chico. Me gustaría pensar que es algo que está cambiando y sería padre que la licencia sea para enamorarte como quieras”, apunta Zurita.

La cinta sigue a Lu (Paleta), una mujer que siente que lo perdió todo cuando su relación de 15 años se termina y ahí, en medio del dolor por haber sido engañada, se encuentra con la incertidumbre acerca de su propio poder y el miedo a retomar los sueños que había abandonado. Es entonces que una circunstancia la pone al borde de un nuevo descubrimiento.

Completan el reparto actores como Harold Azuara, Hernán Mendoza y Yuriria del Valle. Para la actriz, esta es una oportunidad de explorar actoralmente en un personaje para el que tuvo que esperar 33 años de carrera.

“Ahorita ya estoy en ese momento en donde sí me podría involucrar con un chico mucho más joven que yo y me gustó que es una historia poco predecible en muchos sentidos”, añade Paleta.