Wendy Guevara se convirtió, recientemente, en la ganadora de la última edición de ‘La casa de los famosos’. La mexicana logró anteponerse a otros participantes como Nicola Porcella, Poncho de Nigris y el ‘Tata’ Sergio Mayer, llevándose un premio de cuatro millones de pesos mexicanos.

La ‘influencer’, que se ganó el cariño del público por su carisma y sentido del humor, inició su camino a la fama en el año 2017, cuando se hizo viral un video en el que manifestaba que se encontraba perdida, junto con una amiga, en un cerro en León, Guanajuato.

La historia de Wendy Guevara, ganadora de ‘La casa de los famosos’

Nacida el 12 de agosto de 1993 en León, estado de Guanajuato, México, Wendy ha tenido que enfrentar muchos desafíos a lo largo de su vida a causa de su identidad de género.

Creció, según contó en una entrevista, en un ambiente familiar violento en el que su padre, adicto a las drogas y el alcohol, golpeaba a su madre.

“Recuerdo que (en mi infancia) me la vivía escondido, porque como mi papá veía que yo era gay, me decía: ‘Es que yo no tengo hijos así’, y me golpeaba”, relató Guevara en dialogo con ‘TV Notas’.

Un momento que marcó un giro en su vida fue el accidente en el que fue arrollada por un vehículo cuando apenas cursaba preescolar. Este suceso desencadenó en múltiples fracturas y la llevó a permanecer seis meses en el hospital.

Para el medio citado anteriormente, la ganadora de ‘La casa de los famosos’ reveló que, a la edad de 11 años, fue víctima de abuso sexual por parte de un joven de 20 años: “Yo, la verdad, no hice nada porque me asusté. En ese mismo momento se hizo mucho escándalo y llegó la Policía”.

La creadora de contenido digital señaló que el sujeto fue enviado a prisión y salió poco tiempo después. Para superar las secuelas a nivel emocional, que incluían orinarse en la cama a la edad de 14 años, Guevara tuvo que asistir a terapias con psicólogos.

Para ganarse la vida, Wendy intentó obtener ingresos en el trabajo sexual, sin ningún tipo de éxito.

A ‘TV Notas, Wendy señaló: “Mi amiga Paola (Suárez), que es la otra de ‘Las Perdidas’, era sexoservidora y vi que se operó las bubis, y como yo también me quería operar, me invitó a trabajar de eso en la Ciudad de México. Trabajé en los hoteles de Tlalpan, pero solo estuve cuatro días y me regresé a León, porque tuve malas experiencias, no me gustó”.

En el 2017, y gracias a un metraje que se volvió tendencia en redes sociales, Wendy y su amiga Paola Suárez saltaron al estrellato. Su cómica intervención las llevó a ser nominadas en los premios MTV Miau 2017 y, posteriormente, se dedicaron a crear contenido en YouTube.