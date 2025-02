Tras varias horas de preocupación por el estado de salud de Shakira, finalmente la barranquillera confirmó ayer, lunes, 17 de febrero, que salió del centro médico en Lima y llevó a cabo su segunda fecha de concierto en Perú.

La cantante colombiana, quien empezó su gira “Las mujeres no lloran”, anunció el domingo que tuvo que acudir a urgencias por un cuadro abdominal y fue internada en un hospital de la capital peruana. La primera fecha de su concierto en Lima fue suspendida y reprogramada para el próximo mes de noviembre.

La barranquillera empezó su gira en Brasil y luego llegó a Perú, donde el imprevisto tuvo pendientes a todos sus fanáticos que seguían las actualizaciones de su estado de salud.

Ahora, tras la hospitalización de Shakira vendrán problemas legales para la clínica donde estuvo la barranquillera. Esto después de que se filtraran detalles de la historia clínica de la colombiana.

¿Qué pasó con la Clínica Delgado?

La noticia de que Shakira había sido internada se conoció por redes sociales. Desde ese momento, rondaron por internet varios detalles de su historia clínica y hasta fotografías.

La Clínica Delgado, donde permanecía la colombiana, emitió un comunicado para informar que la divulgación de la historia clínica de la barranquillera es ilegal.

“Por medio de la presente le recordamos que el Servicio Médico prestado y la información de interacción del Locador (Médico) con fuentes de información (historias clínicas, entre otros) deberán mantener el carácter de confidencialidad”, se lee en el comunicado.

También se pronunció el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Perú, quien recordó que los datos personales de salud son únicamente resguardados por la ley y que su divulgación sin el permiso representa una infracción al derecho a la privacidad.

La Superintendencia Nacional de Salud de Perú informó que intervino la clínica para recabar información. Y, agregó que las sanciones por este tipo de hechos pueden ir desde amonestaciones hasta grandes sumas de dinero.

De hecho, se conoció que la Clínica Delgado podría enfrentar una millonaria multa de 1,605,000 soles; es decir, $434,391.64.

En redes sociales, entre tanto, circularon versiones de que Shakira fue internada por una intoxicación tras comer un plato peruano. Sin embargo, Aaron Snaiderman, director creativo de Shakira, informó que el cuadro abdominal que presentó la artista no se debió a la comida que consumieron en Perú, tal como decían las especulaciones. “El ceviche me lo comí yo y estaba espectacular. Ya no saben qué inventar”, afirmó en sus historias.