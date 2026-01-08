La reacción de Michael B. Jordan tras perder el premio a Mejor Actor en los Critics Choice Awards de 2026 captó la atención del público y se volvió viral en redes sociales.

Las imágenes circularon durante la transmisión oficial y generaron miles de comentarios.

El galardón recayó en Timothée Chalamet por su actuación en Marty Supreme. El resultado dejó fuera a Jordan, quien competía con un doble papel al interpretar gemelos en Sinners. También quedaron al margen Leonardo DiCaprio, Joel Edgerton, Ethan Hawke y Wagner Moura.

Timothée Chalamet thanks Kylie Jenner after winning Best Actor at the #CriticsChoiceAwards:



"Thank you to my partner of three years. Thank you for our foundation. I love you. I couldn't do this without you." pic.twitter.com/jw38LVNOkl — Variety (@Variety) January 5, 2026

La cámara enfocó a Jordan mientras Chalamet ofrecía su discurso de agradecimiento. El contraste entre la emoción del ganador y la expresión seria del actor estadounidense marcó el momento más comentado de la noche.

Durante el cierre del discurso, Chalamet agradeció a su pareja Kylie Jenner. En ese instante, la transmisión volvió al rostro de Jordan. La escena detonó reacciones inmediatas en plataformas digitales.

Usuarios en X compararon las expresiones de ambos actores. Algunos mensajes señalaron el contraste emocional. Otros mostraron apoyo hacia Jordan y bromearon con la necesidad de un abrazo. Varias publicaciones acumularon miles de interacciones en pocos minutos.

El episodio convirtió la derrota de Jordan en uno de los temas más comentados de la premiación. La conversación se mantuvo activa durante horas y trascendió el resultado del premio.