Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi compartieron una nueva postal familiar que conmovió a sus seguidores.

La actriz de 21 años publicó este jueves en Instagram un carrusel con los momentos más significativos de las últimas semanas, donde incluyó por primera vez una fotografía junto a su hija.

En la imagen, la pareja aparece en “It’s a Small World”, una de las atracciones clásicas de Disney. Ambos están abrazados, con las cabezas apoyadas una sobre otra, observando con ternura a su bebé.

La pequeña parte del rostro de la niña fue difuminada, probablemente para proteger su identidad. En la descripción, la actriz escribió: “Mi rápido octubre”, acompañado del emoji de una hoja seca.

Un anuncio que conmovió a sus fans

En agosto, la protagonista de Stranger Things y el hijo del cantante Jon Bon Jovi anunciaron que se habían convertido en padres. “Este verano dimos la bienvenida a nuestra dulce bebé mediante la adopción. Estamos muy emocionados de comenzar este hermoso nuevo capítulo de la paternidad en paz y privacidad”, publicó Brown en redes sociales. Luego añadió: “Y entonces, ahora somos tres”.

Desde aquel anuncio, la pareja compartió algunas imágenes donde se los veía con cochecitos y portabebés, aunque nunca mostraron el rostro de la pequeña. En una de las primeras fotos, Bongiovi aparecía cargando un portabebé cubierto con una manta blanca.

La reacción de Jon Bon Jovi

A finales de septiembre, Jon Bon Jovi habló por primera vez sobre su nueva etapa como abuelo en el podcast Dumb Blonde de Bunnie Xo. “Es increíble, muy loco, pero hermoso. Ellos adoptaron una niña, y desde luego que fuimos a conocer a la bebé, y ella inmediatamente se convirtió en nuestra nieta. ¿Me entendés? Nuestra bebé”, expresó el cantante.

El músico se mostró entusiasmado por su rol familiar y agregó: “Yo soy ese tipo que es un denso, y sí, está buenísimo”. Sus declaraciones confirmaron la cercanía que mantiene con su hijo y su nuera.

Un deseo que venía de tiempo atrás

Aunque el anuncio sorprendió a muchos, Millie Bobby Brown había hablado antes sobre su deseo de formar una familia joven. En marzo, durante una entrevista en el podcast Smartles, contó: “Mi mamá tuvo a su primer hijo a los 21 y mi papá tenía 19”. La actriz añadió: “Desde que era una bebé, quería ser madre tal como mi mamá lo fue conmigo”.

También mencionó su interés en tener varios hijos, ya que ambos provienen de familias numerosas. “Formar una familia es definitivamente nuestro futuro. Pero, para mí, tener un hijo propio no es tan diferente a adoptar”, explicó. Según relató, Jake la apoyó desde el principio, aunque con una condición: “Jake me dijo: ‘No podemos hacer eso hasta que nos casemos’”.

Una historia de amor consolidada

Brown y Bongiovi se conocieron en 2021 a través de Instagram. Lo que comenzó como una simple interacción virtual se transformó en una relación sólida. Pronto fueron vistos juntos en Nueva York y, con el tiempo, comenzaron a aparecer en eventos públicos.

En abril de 2023 anunciaron su compromiso, y en mayo de 2024 se casaron en una ceremonia íntima. Meses después, en octubre, celebraron una gran fiesta de casamiento en una villa italiana, sellando así su unión antes de iniciar esta nueva etapa como padres.