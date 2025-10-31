La creadora de contenido Lele Pons y el cantante Guaynaa se disfrutan al máximo su primer Halloween como padres al aparecer en distintos disfraces junto a su hija

La venezolana compartió este viernes un video en que sale vestida de la conocida princesa de Walt Disney, agarrando a la pequeña, que fue disfrazada como la manzanita envenenada.

La influencer también aparece acompañada de la también creadora de contenido Hannah Stocking, quien se vistió como la “Reina Malvada”, donde recrearon la tendencia viral de “What’s Up” de The 4 Non-Blondes y “Beez in the Trap” de Nicki Minaj. En el avance del “reel”, también aparece el cantante boricua, quien está vestido del príncipe Florian.

La publicación se da dos días que Pons adelantara la “Noche de Brujas” al salir junto al puertorriqueño y su niñita vestidos de los personajes de “Peter Pan”.

La figura compartió un tierno carrusel de imágenes con la bebé en su cuenta oficial de Instagram, que ha agrupado más de 1.7 millones de “likes”, donde se aprecia a la también cantante vestida de Wendy, al boricua vestido del “Niño que no quería crecer”, y la pequeña como “Campanita”.

“La cara de Lele denota FELICIDAD AL MÁXIMO! 😍 que linda familia! Bendiciones siempre para los 3 con mucho amor!“, expresó un internauta en la publicación, quien, junto a otros, celebró este conmovedor junte.

La sesión fotográfica se da a cinco días de que la bebé Eloísa cumpliera tres meses de nacida, llevando a la artista celebrar el momento con otras imágenes donde buscaban calabazas para la época otoñal.