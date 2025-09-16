La reciente aparición de la famosa actriz británica, Lily Collins, durante la Semana de la Moda de Nueva York para el show de Calvin Klein, ha desatado preocupación por su aspecto físico entre sus millones de fans y seguidores.

La actriz, conocida por darle vida al personaje de Emily en la popular serie de Netflix, Emily en Paris; fue una de las primeras celebridades en deslumbrar con su llegada al show el pasado 12 de agosto.

Collins apostó por un conjunto de acabado metálico que reflejaba tanto modernidad como elegancia, acompañado de unos tacones de tiras metálicos; haciendo honor al sello minimalista y la estética sobria pero elevada de la marca. Su atuendo estaba compuesto de una falda midi a la cadera y un top de tirantes corto, dejando desnudo gran parte de su abdomen y torso.

PUBLICIDAD

Lily Collins alza preocupación por su físico en NYFW 2025

La aparición de Lily Collins en el show de Calvin Klein el pasado viernes no solo dejó una ola de adoración por su look y su presencia en la primera fila de la pasarela, junto a personalidades como Rosalía.

Tras una publicación hecha por la misma actriz a su cuenta de Instagram y la circulación en otras redes de fotos de ella llegando al show, se han generado entre sus fans y seguidores, cientos de miles de comentarios por su apariencia física y su estado de salud.

Las fotos de Collins afuera del Rockefeller Center han generado comentarios por su apariencia "extremadamente delgada" y fuertes críticas por el tipo de mensaje que lanza su look a jóvenes mujeres y niñas.

A través deredes socialesdiversosusuarioshan resaltado declaraciones de años pasado de la actriz, en las que ha hablado abiertamente de haber sufridodesórdenes alimenticiosen la adolescencia y de su trayectoria para recuperar su salud.

Algunos de los comentarios de los internautas han sido: "Lily Collins es alguien que ha hablado muy públicamente sobre haberse recuperado de la anorexia. Y no creo que debería hacerlo“, ”Me mata de miedo ver a personas famosas cada vez más delgadas y pensar que haya personas que lo vean como una inspiración, como algo normalizado" o "Es muy fuerte que la hayan asesorado ponerse ese outfit“.

Por otra parte, el fandom de la actriz se ha aproximado a la situación con preocupación y angustia por su estado de salud y bienestar. "¿Siempre estuvo así de delgada? No suelo verla con tops cortos, así que no me di cuenta. Es guapa, pero espero que esté bien“, ”Sea lo que sea lo que esté pasando aquí, espero que consigas la ayuda que necesitas" o "Querida Lilly, estoy preocupada. Espero que haya personas que te quieran y te protejan de esta terrible enfermedad y de las personas malintencionadas que intentan venderte esta enfermedad“.

Con esto, diversos usuarios recalcan la importancia de no normalizar los trastornos o desórdenes alimenticios y desatan la eterna polémica sobre que los cuerpos y la salud no son una “tendencia”, y respecto al poder que tienen las figuras públicas para mandar un mensaje -positivo o negativo- a las millones de vidas que alcanzan a rozar.