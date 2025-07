Lin-Manuel Miranda planea utilizar la función del décimo aniversario de su fenómeno cultural premiado, Hamilton, en Broadway, como una recaudación de fondos para una coalición de organizaciones sin fines de lucro que ofrecen servicios de inmigración.

La presentación de Hamilton el 6 de agosto en el Teatro Richard Rodgers de Broadway se espera que recaude alrededor de 3 millones de dólares para la coalición Immigrants: We Get the Job Done, integrada por 14 organizaciones, que van desde la Hispanic Federation y el National Immigration Law Center hasta la Haitian Bridge Alliance y el Tahirih Justice Center. La donación provendrá de Miranda, la Familia Miranda, el Fondo Familiar Miranda y el elenco de Hamilton.

PUBLICIDAD

Parecía un homenaje adecuado para Hamilton y su inspiración, el Padre Fundador Alexander Hamilton, dijo Miranda a The Associated Press, aunque reconoció que Hamilton no se habría llamado a sí mismo inmigrante.

“Su historia en nuestro país refleja de alguna manera la historia de un inmigrante,” dijo Miranda. “No creció aquí. No vino de Inglaterra. Vino del Caribe, escapando de circunstancias difíciles. Y realmente ayudó a moldear este país”.

Miranda reveló en exclusiva algunos planes para el especial y exclusivo show de aniversario de Hamilton y la recepción previa que él organizará. Los fanáticos ya conocen las posibilidades tras el especial medley de Hamilton en los premios Tony en junio. Incluso el público estará “repleto,” dijo, ya que todos los actores que alguna vez han actuado durante la temporada de Broadway serán invitados a estar en la audiencia para ver al elenco actual esa noche. “Estamos preparando algo especial para el saludo final y otra cosa especial después de eso,” dijo Miranda. “Eso es todo lo que puedo contar”.

“Una de las mayores exportaciones de Estados Unidos —al menos para mí mientras crecía— fue la narrativa de la inmigración”, dijo Miranda. “Mucha gente que conozco... vino a este país desde otros lugares en busca de una vida mejor y luego ayudó a mejorar este país con su presencia. Y creo que esa es una de las mayores promesas, una de las cosas más grandiosas del experimento estadounidense, y seguiré luchando por eso y apoyando a las organizaciones que trabajan en esa causa”, terminó diciendo.