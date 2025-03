Con el fin de que “la verdad se mantenga clara” y evitar malentendidos, Lito MC Cassidy, mejor conocido por el duo de raperos Lito y Polaco, asegura que Raphy Pina no le regaló su catálogo musical, a diferencia de lo que expuso su entonces manejador en una entrevista digital.

El exponente urbano publicó en su cuenta oficial de Instagram una “nota aclaratoria” de cinco minutos, en la que dio a conocer su versión de los hechos que contó el conocido productor musical, quien fue recientemente señalado en la demanda que radicó el cantante Ramón Ayala, mejor conocido como Daddy Yankee, reclamando $250 millones a su exesposa, Mireddys González Castellanos, y su entonces cuñada, Ayeicha González Castellanos, en el podcast de Chente Ydrach.

PUBLICIDAD

Según el empresario, este le regaló los “masters”, o grabaciones originales, de los temas que realizó como solista, así como los que trabajó con su entonces compinche, para evitar una controversia legal que surgió con la canción “La noche triste” de Rakim y Ken-Y.

Pero el intérprete de “Mundo frío” y “Testimonio de la calle” recurrió a las redes sociales, no solo para destacar que Pina, violó los acuerdos de confidencialidad que llegaron en la corte hace 12 años, sino que el acuerdo de entregar los “masters” salió del entonces mánager de artistas como Don Omar, Tempo y Tony Dize junto a su representación legal.

“En el día del juicio, solicitaron llegar a un acuerdo en la oficina del juez. Pina ofreció producir un disco y manejar mi carrera como parte del trato, y las ganancias de ese disco iban a ser totalemente mías”, indicó el boricua.

“Sin embargo, cuando llegó el momento de entregar el disco “Historias de la calle. Yo creo que eso fue como para el 2012, 2013, Las cosas no se dieron como se había acordado, surgieron desacuerdos entre nosotros, y esa situación me llevó a la conclusión que esos acuerdos no iban a estar bien. Los acuerdos establecidos no iban a funcionar”, apuntaló, asegurando que no solo mermó la comunicación efectiva entre ellos, pero también el respeto mutuo.

Rafael Sierra Pascual, nombre de pila de Lito, agregó que, luego de consultar con su abogado, Francis Márquez, fue que surgió la negociación en que Pina ofreciera las grabaciones originales de sus temas “para satisfacer la deuda por la cual yo lo estaba demandando”.

PUBLICIDAD

“Quiero dejar algo bien claro, yo no he vendido el catálogo de Lito y Polaco a ninguna disquera, y si hoy le puede parecer que vivo bien, a Pina, o quien sea, es con mi propio sacrificio, por los negocios que hago, tanto para mi carrera como solista, como para mis proyectos profesionales y personales. Pero si algún día decido vender el catálogo de Lito y Polaco, yo lo voy a hacer con todo el derecho porque ese catálogo me lo gané con mucho sacrificio en los tribunales”, expresó, al tiempo que aseguro que si su catálogo estuviera bajo la propiedad del empresario, " créeme, él ya lo hubiese vendido, con todo su derecho".

“Raphy Pina no me regaló el catálogo, después de cinco años de batallar solo, en los tribunales, con Pina, después de faltarnos el respeto. Con más madurez, lamento muchas de las cosas, y entiendo que el camino legal hubiese sido perfecto y mata muchas fricciones”, manifestó, a la vez que aseguró que, aún con este contratiempo, agradece el apoyo que recibió de su compatriota durante su carrera artística y lo consideró “un gran amigo”.

“Fui el primero en llamarlo anoche para darles mis puntos aclaratorios, con la intención de que la verdad se mantenga clara, No fue con una intención de confrontación. Simplemente fue: ‘hey, por si acaso, esto sucedió de esta manera’”, expresó el artista, anhelando que sus expresiones sirvan como “dato histórico”.

“Estoy en otra página, y esa no es mi intención, jamás y nunca es mi intención de entrar en guerra o confrontación con nadie. Al contrario, si sirvo de ayuda, cuentan conmigo, si es para problemas, ni me llamen”, concluyó.

PUBLICIDAD

Este mensaje surge al tiempo que el rapero Tempo recurrió a sus redes sociales para pedirle a Pina dos canciones de su autoría de vuelta, luego escuchar cómo este presuntamente le “regaló” los “masters” a Lito.

“Sr. Raphy Pina: Ya que lo veo haciendo su bondad y su generosidad regalando catálogos y siempre cumpliéndole a los artistas... Usted cree que pueda hacer tan amable, y en buena forma, devolverme los 2 temas míos que yo canté, grabé y hice los ritmos o sea los produje también!”, lee la publicación que subió el rapero a sus “historias” en Instagram, asegurando que las canciones “Más fama y dinero”, del disco “GODFATHER” y “Empezó la acción”, del álbum “Boricuas N.Y”, son suyas.

Tempo alegó que intentó contactarse con Pina en privado, pero que este hizo “caso omiso a mis 2 mensajes”. Este luego compartió que trató de etiquetar la cuenta de “Pina Records”, pero el mismo estaba “restringido”.

“Palabra de gallero, que solo quiero tener la oportunidad de tener estos 2 temas y subirlo a distribución. ¡Dame la mano ahí, y gracias, Piniiiiiiiii!“, manifestó.