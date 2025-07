El músico británico Ozzy Osbourne, exlíder de la banda Black Sabbath y una de las figuras más influyentes del rock, murió este martes 22 de julio a los 76 años.

La causa de su muerte no fue revelada públicamente. La noticia fue confirmada por medios internacionales durante la tarde. En febrero de este año, el propio Osbourne había admitido que ya no podía caminar y que su estado de salud se encontraba deteriorado.

Además del diagnóstico de párkinson, sufría secuelas de un accidente en cuatrimoto y de una caída en su domicilio, lo que agravó sus lesiones en la columna vertebral. También arrastraba décadas de adicciones a sustancias.

18 Fotos El excéntrico vocalista, un referente en el ámbito musical, falleció a los 76 años.

Durante una emisión de su programa de radio en Sirius XM, el cantante expresó: “No puedo caminar, pero ¿sabes en qué pensaba durante las vacaciones? A pesar de todas mis quejas, sigo vivo. Puede que me queje de no poder caminar, pero miro al futuro y veo gente que no ha hecho ni la mitad de lo que yo he hecho y que no ha llegado tan lejos”.

Diagnóstico de párkinson en 2019

Ozzy Osbourne fue diagnosticado con la enfermedad de Parkinson en febrero de 2019. Ese mismo año fue hospitalizado en tres ocasiones: primero por un cuadro de gripe, luego por una caída en su casa y, finalmente, por una cirugía derivada de las lesiones. Durante los exámenes realizados en ese período se detectó el párkinson.

Esta enfermedad es un trastorno neurodegenerativo progresivo que se manifiesta principalmente a través de temblores y lentitud de movimientos. Aunque no tiene cura, existen tratamientos farmacológicos que pueden atenuar sus síntomas.

Lesión en la columna por accidente de cuatrimoto

En 2003, Osbourne sufrió un grave accidente mientras conducía una cuatrimoto (ATV), lo que le provocó una lesión significativa en el cuello. Las secuelas persistieron a lo largo de los años y se agravaron tras la caída que sufrió en su casa en abril de 2019.

Este último accidente empeoró su condición vertebral y requirió cirugía. El propio cantante indicó que desde entonces no pudo recuperar la movilidad completa, lo que contribuyó a su deterioro físico progresivo.

Cirugía por infección en la mano

En octubre de 2019, además de sus problemas previos, el artista tuvo que ser operado de la mano debido a una infección.

Esta intervención se sumó a una larga serie de complicaciones médicas que afectaron su salud durante la última etapa de su vida.

Historial de adicciones

A lo largo de su carrera, Ozzy Osbourne enfrentó adicciones al alcohol y diversas drogas. Reconoció públicamente sus problemas con estas sustancias, y pasó por varios procesos de rehabilitación.