La actriz y modelo dominicana Taina Pimentel y el cantante mexicano Lupillo Rivera finalmente confirmaron su relación sentimental, luego de semanas de rumores impulsados por una fotografía publicada a principios de noviembre en la que ambos aparecían juntos.

Aquella imagen, acompañada por el mensaje “Con él siento lo que antes no sentí”, desató una ola de comentarios y dudas sobre un posible montaje publicitario. Sin embargo, la pareja dejó claro que el romance es real.

La confirmación llegó durante una entrevista en el programa Despierta América (Univision), donde ambos hablaron abiertamente de cómo renació su historia.

“Es una persona que conocí hace tiempo. Estuvimos platicando un tiempo, nos tomamos un break y hace unas semanas me pidió un favor relacionado con unas negociaciones de televisión… volvimos a platicar y nos dimos una segunda oportunidad”, explicó Lupillo, asegurando que ahora “se la están pasando bien”.

Ambos coincidieron en que su primer encuentro ocurrió tras la salida de un exitoso reality show de Telemundo.“A ella la conocí saliendo del reality, ella me vio ahí y fue y me buscó”, relató el cantante.

Cuando la entrevistadora les preguntó directamente si eran novios, Pimentel respondió sin rodeos: “Ese es mi macho.”

La pareja aprovechó la oportunidad para desmentir que su unión fuera una estrategia para promocionar un video musical.“Nos estaban diciendo que era para un video musical y no… sí es verdad la relación. Sí hemos estado conviviendo mucho”, afirmó Lupillo.

Pimentel, por su parte, reveló qué la conquistó del artista.

“Siempre le he dicho a él que me gusta el hombre inteligente, el hombre pensante. Él tiene muchos atributos. Que la gente no lo quiera ver, pues yo me tomaré el tiempo de mostrárselo poquito a poquito”.