Maite Perroni envía mensaje a quienes critican su peso
La exRBD ha recibido duras críticas durante la última semana.
PUBLICIDAD
“Hola, soy Maite Perroni, peso 72 kilos, y eso no me han visto cuando pesaba 94”, así inició diciendo la actriz y cantante mexicana en un video para poner un alto a la violencia digital tras ser criticada por su apariencia física.
La exRBD se dirigió a las personas que han centardo su atención en su aumento de peso y no en las cosas “importantes.
“Nunca pensé que el tema de mi peso se volvería un tema tan relevante, mucho menos cuando en el mundo y en nuestro país, evidentemente, están pasando cosas que sí son importantes”, agregó.
Perroni dejó claro que no piensa reducir su vida a comentarios sobre su físico ya que está enfocada su bienestar y en su maternidad.
“La verdad me río, porque mientras algunas personas están muy ocupadas en analizar mi cuerpo como si se tratara de dar un informe financiero, yo estoy viviendo mi presente, estoy ocupada criando a mi hija, estoy viviendo mi vida real”, compartió en el clip que ha recibido el apoyo de sus millones de seguidores.
La protagonista de “Triunfo del amor” indicó que esta situación “me hizo ver que hay tres posibilidades. Una, es victimizarme, ponerme a llorar y sentirme súper mal por toda la violencia digital. La segunda, es no decir nada y no hacer nada para no hacer este tema más grande. Y tres: abrir una conversación. Una conversación que va más allá de mí”.
“Aunque no lo digamos, todos hemos luchado con la báscula. Hemos tratado de cambiarnos a nosotros mismos por encajar en los estereotipos que nos ha dictado la sociedad y nos hemos olvidado de quiénes somos en realidad. Vivimos en una sociedad en donde nunca se es suficiente. Nunca seremos suficientemente guapas, suficientemente inteligentes, suficientemente talentosas, suficientemente trabajadoras, suficientemente flacas”, expresó.