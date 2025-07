La creadora de contenido, María Cristina Bravo, mamá del grupo de influencers colombianos“Los Chicaneros”, reveló fue sometida a una operación tras ser diagnosticada con cáncer en etapa 1.

A través de un video compartido en la cuenta de Instagram que tiene junto a su familia, Bravo explicó que ahora tendrá que iniciar un tratamiento de radioterapia y quimioterapia oral para prevenir una recaída.

“Yo no me sentía muy preparada para hablar de esto, hay miedo, no de los médicos, porque ellos han sido excelentes conmigo, sino de la vida, de la incertidumbre. También hay gratitud, porque gracias a todo pudimos encontrar este cáncer en una etapa inicial”, afirmó en el video donde aparece en compañía de su hijo, Nicolás Botero, y su esposo, Nelson Botero.

La mujer confesó, al borde del llanto, que su situación de salud causó que esté en un estado de introspección y que tenga “altibajos” emocionales durante el proceso desde que descubrió que tenía la enfermedad.

“He vivido un año muy duro emocionalmente, que ha hecho que mi ser esté en este estado de introspección, volviéndome muy callada. Hay días y momentos donde digo: ‘vamos a estar bien, lo logramos’, pero también hay momentos donde me quiebro. Es expresarles ese sentimiento que hemos estado viviendo”, indicó.