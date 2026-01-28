El cantante puertorriqueño, Marc Anthony y la exreina de belleza paraguaya, Nadia Ferreira anunciaron una de las noticias más emotivas de su vida familiar: la llegada de su segundo hijo en común.

La también modelo sorprendió la mañana de este 28 de enero al confirmar que se encuentra nuevamente embarazada, justo en una fecha cargada de significado para la pareja.

A través de sus redes sociales, Nadia compartió el feliz momento con un mensaje lleno de emoción: “¡Feliz tercer aniversario! Qué regalo tan grande nos da la vida. Dios es grande. Marquito va a ser hermano mayor”.

El anuncio estuvo acompañado de una tierna fotografía familiar en la que se aprecia la pancita de la modelo, mientras es tocada por ella, Marc Anthony y su pequeño hijo Marco.

De acuerdo con información difundida por el programa Lo Sé Todo, la ex Miss Universo Paraguay tendría entre cinco y seis meses de gestación.

Este bebé será el segundo para Nadia Ferreira, mientras que para el intérprete de Vivir mi vida representará la llegada de su octavo hijo.

Marc Anthony es padre de Arianna y Chase —a quien crió junto a Debbie Rosado—, además de Cristian y Ryan, fruto de su matrimonio con Dayanara Torres, y los mellizos Emme y Max, nacidos de su relación con Jennifer Lopez. En 2023, el cantante y Nadia dieron la bienvenida a su primer hijo juntos, Marquito.

El anuncio del embarazo ocurre a tan solo unos días de Premio Lo Nuestro, gala que se celebrará el próximo 19 de febrero y en la que Nadia Ferreira participará como una de las presentadoras estelares de la noche.

La fecha elegida para compartir la noticia no fue casual. El 28 de enero marca el tercer aniversario de bodas de Marc Anthony y Nadia Ferreira, quienes contrajeron matrimonio en 2023 en una exclusiva ceremonia celebrada en el Pérez Art Museum de Miami, bajo estrictas medidas de seguridad para evitar la presencia de paparazzis.

La boda contó con testigos de lujo como Romeo Santos, Maluma, Marco Antonio Solís y Bigram Zayas, hermano del cantante. Entre los invitados destacaron figuras internacionales como Salma Hayek, Victoria Beckham, Lin-Manuel Miranda y Luis Fonsi, entre otras celebridades.