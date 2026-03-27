El cantante puertorriqueño Marc Anthony y su esposa, la modelo paraguaya Nadia Ferreira, anunciaron que están en la espera de una niña, ampliando así su familia.

La noticia fue confirmada este viernes a través de una publicación en redes sociales, donde la pareja compartió imágenes junto a su primer hijo en común. “Una sorpresa llena de amor… Dios mediante”, escribió Ferreira, acompañando el mensaje con un corazón rosado que delató el sexo del bebé.

El pasado 28 de enero, durante la celebración de su tercer aniversario de matrimonio, la modelo había revelado que estaba embarazada nuevamente. En ese momento, adelantó la noticia con un mensaje en inglés: “Marquito is going to be a big brother”.

Con la llegada de la bebé, el artista sumará ocho hijos, consolidando una numerosa familia. La pareja, que ha compartido varios momentos personales con sus seguidores, continúa generando reacciones entre fanáticos que celebran esta nueva etapa en sus vidas.