A sus 79 años, Robert De Niro no pierde el sentido de paternidad, pues el actor sorprendió a todas y todos con la noticia de que hace poco se convirtió en padre de su séptimo hijo, a lado de la instructora de artes marciales Tiffany Chen, con quien se le vio de la mano paseando desde el verano pasado, mientras la deportista lucía un vientre abultado, sin que nadie se imaginase que se trataba de una pancita de embarazo, por lo que hacemos un recuento de las hijas y los hijos del actor.

Fue mientras entrevistaban al actor debido al estreno de su más reciente película, titulada “Acerca de mi padre”, que un reportero de ET Canadá ahondó en el tema de la paternidad y le preguntó a De Niro qué clase de figura paterna de consideraba, luego de haber criado a seis hijas e hijos, momento en que el ganador del Oscar corrigió al entrevistador, explicándole que, de hecho, se trataba de siete hijos, pues hacía poco había nacido el más pequeños de todos: “Acabo de tener un bebé”, dijo.

El actor dejó atónito al reportero con su respuesta pues, de no haberle preguntado, la noticia seguiría pasando desapercibida por los seguidores del actor, el cual alcanzó el estrellato con su participación en “Taxi Driver” en 1976, y aunque habló de su nueva faceta como padre, no quiso ahondar en los detalles, por lo que ahora se desconoce el sexo del bebé, así como la fecha de su nacimiento, de la misma manera que no mencionó el nombre de la madre, sin embargo, el actor ha sostenido una relación amorosa con Tiffany Chen desde el año pasado.

De hecho, fue apenas en marzo pasado cuando el actor y Tiffany fueron captados tomados de la mano, mientras abandonaban el restaurante Giorgio Baldi, ubicado en Santa Mónica, California, donde se reunieron con dos grandes amigos de Robert; los también actores Harvey Keitel y Billy Crystal, y el vientre de la artemarcialista lucía visiblemente abultado pero, en ese momento, las imágenes no dieron más de qué hablar y tampoco se especuló de un posible embarazo.

A lo largo de su vida, el actor que el próximo agosto alcanzará los 80 años, se ha convertido en padre en más de una ocasión, siendo en su primer matrimonio a lado de la actriz y cantante Diahnne Abbott con quien tuvo a Drena de 51 años y a Raphael de 46. Cabe destacar que cuando el actor se casó con Abott, en 1976, ella ya había tenido a Drena, por lo que el actor la adoptó como si fuera su propia hija y aunque la pareja se divorcio 12 años después, en 1988, nunca se desentendió de la educación de la joven.

En 1998, el actor volvió a convertirse en padre, producto de su relación con la modelo Toukie Smith, con quien tuvo a los mellizos Aaron y Julian, através del método de gestación subrogada y que, en la actualidad, ya tiene 28 años.

Mientras de la vida de Aaron se sabe muy poco, Julian también se ha convertido en actor, apareciendo en cintas hollywoodenses desde el 2016.

Más tarde, el actor concebió a sus dos hijos menores, con nada más y nada menos que con Grace Hightower con quien sostuvo una relación desde 1987, sin embargo, luego de diez años de noviazgo, el actor decidió terminar con ella y emprender un romance con Toukie, la madre de los mellizos, pero él y Grace se dieron una segunda oportunidad en 1997, cuando se casaron y, productor de ese matrimonio, tuvieron a Elliot y Helen Grace, a quienes también trajeron al mundo a través de gestación subrogada, en la actualidad tienen 25 y 11 años, respectivamente.