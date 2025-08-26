María Antonieta de las Nieves, “La Chilindrina”, se recupera en casa después de haber sido hospitalizada por presuntos síntomas de deterioro neurológico, así lo indica la revista TV Notas, donde indican que una amiga cercana a la actriz informó que la actriz de 78 años se puso mal el 20 de agosto.

María Antonieta, quien diera vida a la niña de las coletas y las pecas, amiga de “El Chavo del 8”, en La Vecindad, universo creado por Roberto Gómez Bolaños, habría ingresado de urgencia a un hospital luego de presentar una crisis de ansiedad, el diagnóstico médico indicó que tenía una baja de sodio, consecuencia de un deterioro neurológico.

Recientemente, De las Nieves estuvo trabajando en Perú, donde presentó dificultades para hablar de manera fluida, además de presentar dificultades para tragar y pasar saliva.

La actriz dio muestras de malestar desde su arribo a Lima, capital peruana, ciudad que visitó a finales del mes pasado para encabezar un festival circense que inició el 25 de julio.

Durante su estancia se vio dispersa y con estado de ánimo decaído, comentó ella que se debía a que en dicho lugar su esposo, Gabriel Fernández, se agravó, y aunque desde antes de partir el locutor y productor ya se encontraba débil, quiso acompañarla a Perú, donde empeoró, por lo que tuvieron que volver a México donde falleció a causa de una neumonía en septiembre de 2019.

¿Cuáles son los problemas de salud de “La Chilindrina”?

María Antonieta de las Nieves ha hablado públicamente de la fibromialgia que padece, un síndrome crónico que afecta el sistema nervioso y provoca dolor muscular, rigidez, insomnio y dificultad para concentrarse.

Hace unos días, la actriz de “El Chavo del 8” y de “Chespirito” estuvo hospitalizada por un problema neurológico, también llamado trastorno neurológico, y aunque por el momento se desconocen detalles, se sabe que este tipo de problema afecta al sistema nervioso, que incluye el cerebro, la médula espinal y los nervios. Estos trastornos pueden causar una amplia gama de síntomas, como problemas de movimiento, dolor, debilidad, dificultades cognitivas y alteraciones sensoriales.

La actriz formó parte de la bioserie de Chespirito, “Sin querer queriendo”, y en sus redes sociales, donde mantiene comunicación constante con sus fans, compartió varios momentos nostálgicos sobre los buenos tiempos con Chespirito, su gran amigo.