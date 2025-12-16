De ofrecer el informe del tiempo, entrevistar a las figuras más relevantes del mundo del entretenimiento, hasta salir a la calle para dar a conocer los acontecimientos que impactan al País, la periodista María del Carmen González ha cubierto todas las bases por más de 25 años, ganándose la confianza del público puertorriqueño por su labor periodística.

Ahora, la conocida comunicadora y presentadora se encuentra más que preparada para expandir su trayectoria profesional y llevar el poder de la información al mundo laboral con su proyecto de “coaching” empresarial “Tengo noticias”.

González reveló a Primera Hora que la iniciativa, que aspira a crear conciencia tanto en empleados como sus líderes sobre la importancia del “feedback” en el ambiente laboral, surgió no sólo tras culiminar una maestría en “coaching” directivo y liderazgo de la Universidad de Barcelona, sino por un anhelo de evolucionar y expandir horizontes en la comunicación.

“Yo soy una comunicadora, no hay duda de eso. ¡Nací para eso! Y hace unos años me llamaron de lo que era la revista Tú, que era Editorial Televisa, y me preguntaron: ‘¿tú puedes hacer unas charlas para escuelas?’, a lo que refuté: ‘¿charlas de qué?’. Y me dijeron de distintos temas y les dije ‘dale’. Yo siempre le digo que sí a todo, ¡me gustan los retos!“, compartió.

La telerreportera reveló que dicho desafío le permitió ofrecer presentaciones a jóvenes en temas variados, desde motivación, higiene femenino, y hasta salud personal, por más de seis años.

“Ese proceso me encantó y la experiencia de que varios estudiantes se me acercaran para decirme que lo que dije les hizo clic, que entiendieron mejor. Puse un granito de arena en ellos”, compartió González.

“Esas cosas se tuvieron que quedar atrás de la mente, para que yo, de la nada, estuviera en las redes y me encontrara esa maestría, que ni sabía que existía, y me dije: ‘ay, lo voy a intentar’ ”, apuntaló.

González, quien se ha dado conocer en diversos canales de la televisión puertorriqueña, aseguró que esta nueva experiencia consistirá en unos seminarios que se enfocarán en tres puntos, como dar y recibir “feedback”, preparar un líder para emitir sugerencias, y aceptar las de otros, y efectuar un sistema de comunicación efectiva en el mundo laboral. Todo esto se enseñará desde un ambiente ameno, creativo y divertido, y no será sólo para motivar al personal y mejorar la productividad, sino para también promover mejores tomas de decisiones y alentar crecimiento, tanto en lo profesional como personal, de cada individuo.

“El proyecto lo llamé ‘Tengo noticias’, porque aunque he hecho mucho en esta vida lo más que he hecho es dar noticias, y cuando a ti te van a dar ese ‘feedback’ es una noticia también”, destacó la comunicadora, asegurando que su proyecto aspira a romper el miedo al comunicar.

“Normalmente, cuando te llaman es para decirte que has hecho algo mal y no necesariamente se comunica de la mejor forma. Pero si se crea esa cultura de ‘feedback’ constante en las empresas, mucho puede cambiar”, manifestó.

González aseguró que aunque ya ha llevado estos seminarios a unas tres empresas, la intención es llevar el mismo a gran escala para el año 2026, eso sin dejar atrás la profesión que la dio a conocer y le abrió las puertas a su crecimiento.

“Lo que yo hice aquí fue ampliar mi conocimiento en comunicación. Yo no siento que haya dado un cambio radical, solo he crecido un poco más, hacer algo que me ha ayudado también a mi carrera como periodista porque hago preguntas distintas, escucho mejor, puedo indagar un poquito más. Esto hasta me ha permitido a sacar un poco más de las personas”, sostuvo. “Tenemos que aprender a escuchar más y eso es un tema importante dentro de todo lo que estoy haciendo”.