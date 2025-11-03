Maribel Guardia cumplirá todos los años con la preparación del tradicional altar del Día de Muertos en honor a su hijo, aseguró en las redes sociales ayer, domingo, al mostrar la pieza que confeccionó este año.

“Ya está listo el altar de mi niño, de mi Julián. Una tradición que él amaba tanto, por eso pienso hacerla siempre porque sé la importancia que tenía para él”, comienza explicando Maribel.

Julián Figueroa, el hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian murió en abril de 2023, a los 27 años de edad tras padecer un infarto al miocardio y fibrilación ventricular.

“Tiene los elementos de muchas cosas que Julián amaba. Julián amaba el bosque. Una de las cosas que lo hacían más feliz era caminar al bosque. Creo que ahí se sentía libre, tenía paz, respiraba profundo. Entonces el altar tiene estos elementos”, describe. Se puede ver en el altar mariposas, flores de cempasúchil, velaldoras y catrinas.

Además, se puede ver la guitarra de Julián, así como un par de botas. “Siempre andaba con sus botas”, recuerda la también cantante.