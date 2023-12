La actriz Maribel Quiñones, conocida por darle vida al personaje “Sor Tata”, apeló al buen corazón de los puertorriqueños para pedir ayuda luego de que el pasado mes de septiembre sufriera un derrame luego de salir de una operación de aneurisma cerebral.

“Cuando estaba en la sala de recuperación pues ahí me estaban trabajando con la muñeca porque por ahí fue donde el médico entró a operarme a través de un cateterismo al cerebro y me quise quitar la mascarilla de oxígeno y ahí me di cuenta que no podía mover el brazo izquierdo y tampoco podía mover la mano izquierda entonces le informé a la enfermera que me había dado un derrame cerebral”, narró la actriz a Telenoticias.

PUBLICIDAD

Relacionadas Maribel Quiñones sufre percance de salud

“Ese día (en septiembre) me dio el derrame que fue un derrame severo isquémico y luego el 19 de octubre fue que me operaron el aneurisma cerebral”, siguió narrando.

Tras el derrame su lado izquierdo quedó paralizado y aunque ha podido recuperar algo de movilidad por terapias, su recuperación se ha visto un tanto limitada dado a que las mismas fueron canceladas por falta de aprobación del plan médico.

“El plan médico no me aprobó extensión para seguir con las terapias y el fisiatra peleó y luchó con ellos, pero no lo aprobaron entonces me dieron de alta”, contó apenada Quiñones.

Comentó que allegados le han ayudado con terapias acuáticas y neurocraneales, sin embargo, para poder tener una mejor recuperación, le hace falta equipo médico como una máquina de estimulación eléctrica, y equipo para estimulación neurológica. Esto sin contar las medicinas que son costosas.

“Los precios de los medicamentos son astronómicos, entonces el plan me cubre parte, un porcentaje, pero, por ejemplo, el anticoagulante, el deducible pasa los 500 dólares”, indicó.

Es por esto por lo que Quiñones en medio de lágrimas al recordar a la fallecida Sandra Zaiter, pide ayuda a la ciudadanía para poder cubrir sus gastos médicos y poder recuperarse para volver a trabajar en lo que tanto le apasiona; la actuación y la comedia.

“Extraño mucho a Sandra Zaiter... y siempre la respeté, pero el verme en estas circunstancias no sé cómo ella pudo”, soltó ahogada en llanto.

En febrero Quiñones volverá a tener una revisión y en un año tendrá que someterse a una operación similar a la que tuvo.

Las personas que deseen ayudar a Maribel Quiñones pueden hacerlo a través de la aplicación de ATH Móvil al 787-550-9400.