Con el anuncio realizado este jueves de la canción “Dai Dai” para la Copa Mundial de 2026, Shakira suma otro tema dedicado al torneo, tal como ocurrió con Waka Waka y La La La.

En referencia a esos éxitos de la artista, que se presentó en Copacabana Beach a principios de mayo, el periódico El Colombiano se volvió viral este viernes por una frase publicada en su portada: “Más Mundiales que Piqué”.

mds a capa do jornal na Colômbia kkkk



“Shakira, mais mundiais que Piqué” pic.twitter.com/GOo31P7mkI — ARTH (@eolorr) May 8, 2026

En redes sociales, usuarios reaccionaron al titular y elogiaron el juego de palabras. La frase hace referencia al historial de Shakira con el Mundial y a su relación con Gerard Piqué, con quien tuvo dos hijos y de quien se separó en 2022. Una publicación en la red social X sobre la portada ya acumula más de 145,000 visualizaciones y 27,000 “me gusta”.

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Piqué jugó la mayor parte de su carrera con el FC Barcelona y con la selección de España. El defensor ganó cuatro títulos de la Liga de Campeones de la UEFA con el Barcelona y conquistó la 2010 FIFA World Cup y la UEFA Euro 2012 con España. El exfutbolista anunció su retiro en noviembre de 2022, a los 35 años.

25 Fotos La pareja anunció el fin de su relación luego de 12 años.

La relación entre Shakira y Piqué comenzó tras la grabación de “Waka Waka”, canción oficial del Mundial de 2010. La pareja estuvo junta cerca de 12 años y tuvo dos hijos. La separación fue anunciada en 2022, en medio de rumores de infidelidad, y tuvo amplia repercusión internacional. Desde entonces, Shakira ha lanzado canciones con referencias a la ruptura y mensajes dirigidos al exjugador, varias de ellas convertidas en fenómenos virales.

“Dai Dai”

El anuncio de la nueva canción llegó mediante un adelanto del videoclip grabado en el Maracanã Stadium. Shakira estuvo en Rio de Janeiro el pasado fin de semana, cuando ofreció un concierto en Copacabana y visitó el estadio.

Aunque la cantante no ofreció mayores detalles, “Dai Dai” formaría parte del álbum oficial del Mundial 2026, anunciado en marzo. El primer sencillo del disco fue Lighter.