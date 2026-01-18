Megan Fox y Machine Gun Kelly terminaron su relación antes del nacimiento de su hija Saga Blade en 2025; sin embargo, meses después comenzaron a circular versiones sobre una posible reconciliación, impulsadas por la cercanía que mantuvieron tras la llegada de la bebé. Aun así, todo indica que no lograron reavivar la chispa.

De acuerdo con fuentes citadas por la revista “People”, la relación entre la actriz y el músico se limita actualmente a la crianza compartida.

“No han estado juntos de una manera real desde hace tiempo y lo que existía entre ellos a nivel romántico ya terminó”, aseguró una fuente.

En esta nueva etapa, Megan estaría dedicada por completo a sus hijos Noah Shannon (2012), Bodhi Ransom (2014), Journey River y a la bebé Saga Blade, concentrada en su adaptación familiar y en su rol como madre.

En meses anteriores, también se reportó que la actriz estaba satisfecha con la manera en la que Kelly asumió su papel como padre, lo que llevó a los fanáticos a creer que podrían retomar su relación.

Incluso, se señaló que ambos se comportaban como pareja mientras atravesaban la llegada de su hija. “Pasan mucho tiempo juntos, pero él está por iniciar una gira”, señaló entonces una fuente a People.

Según esos reportes, Kelly pasaba algunas noches en casa de Fox para estar con la bebé, aunque ambos continuaban viviendo en residencias separadas. Actualmente, esa dinámica se mantiene, ya que el cantante pasa algunas noches a la semana con la actriz y su hija para apoyar en los cuidados.

La separación definitiva se habría dado el año pasado, luego de que Fox descubriera mensajes con diversas mujeres en el teléfono del músico.