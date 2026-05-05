Recuerdos de “Friends”, obras de arte y otros objetos de valor de Matthew Perry se ponen a la venta en una subasta a beneficio de la fundación benéfica establecida en el nombre del actor poco después de su muerte 2023.

El acto del 5 de junio, organizado por Heritage Auctions, será a beneficio de la Fundación Matthew Perry, que trabaja para desestigmatizar la adicción y ayudar a la recuperación del abuso de sustancias.

“Matthew creía que la adicción debía tratarse con compasión y ciencia, no con estigma y silencio”, declaró en un comunicado Lisa Kasteler Calio, Directora General de la Fundación. “Esta subasta impulsa el trabajo de la Fundación para ampliar el acceso a una atención basada en pruebas y hacer frente al estigma. Es una forma más de garantizar que nadie tenga que luchar solo contra esta enfermedad.”

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Los artículos que se venderán

- Una colección de 26 guiones de Perry de episodios clave de “Friends”, incluyendo “The One With Ross’s Tan”, “The One Where Joey Speaks French” y el final en dos partes de la serie.

- Guiones del piloto y de la primera parte del final de la serie firmados por Perry y los coprotagonistas Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer, donados por Warner Bros, productora de la serie.

- Premio del Sindicato de Actores de 1995, que Perry ganó por la mejor interpretación de un conjunto en una serie de comedia.

- Réplica personal de Perry del marco de la mirilla amarilla del apartamento de Mónica y Rachel en “Friends”.

- El álbum de fotos “Friends” de Perry, titulado “El de la última cena”.

- Obras de arte de Banksy y Mel Bochner propiedad de Perry.

La subasta

El sitio web de la subasta se inauguró el martes. Los objetos se expondrán del 18 al 29 de mayo en Beverly Hills antes de la subasta del 5 de junio, que se celebrará en la sala de exposiciones de Heritage Auctions en Dallas y en Internet.

Los ingresos netos se destinarán a iniciativas apoyadas por la fundación. Entre ellas figuran la beca Matthew Perry de Medicina de las Adicciones del Hospital General de Massachusetts, subvenciones a organizaciones que trabajan directamente con adictos en recuperación y Healing Appalachia, un festival de música sobria centrado en la recuperación.

Perry interpretó a Chandler Bing durante una década, de 1994 a 2004, en la comedia de NBC “Friends”, que cambió la cultura. Se convirtió en una de las mayores estrellas televisivas de su generación.

Perry fue encontrado muerto en el jacuzzi de su casa de Hollywood a la edad de 54 años el 28 de octubre de 2023. El forense determinó que los efectos agudos del anestésico ketamina fueron la causa principal.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.