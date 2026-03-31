La presentadora de televisión Migbelis Castellanos reveló que se encuentra en espera de su segundo hijo junto a su esposo, Jason Unanue.

A través de su cuenta de Instagram, la conductora de “Desiguales” publicó este martes un video del momento en que compartió la noticia con su pareja tras haber recorrido un maratón de 21 kilómetros en la ciudad de Miami, Florida, y haber dado a luz hace un año.

“Los planes de Dios”, escribió Castellanos en la publicación, donde aparece besando a Unanue y cargando a su primogénito, Caden, quien cumplió su primer año el pasado 6 de marzo.

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“Me guardé este secreto para contárselo al cruzar la meta de mis 21k”, dice un texto en el audiovisual.

En el clic, Unanue reacciona sorprendido mientras que la exreina de belleza, quien se coronó Miss Venezuela en el 2013, sonríe e insiste que no es una broma.

En medio de la grabación hecha por una cuarta persona, ambos tuvieron una conversación en inglés donde Castellanos inició diciendo: “Estoy muy embarazada”. A esto, Unanue preguntó incrédulo: “¿Hablas en serio?”. Y añadió: “¿Qué quieres decir?”. Luego, ella afirmó: “Ayer, me dio positivo”.

Castellanos y Unanue confirmaron su noviazgo en julio de 2023 y se comprometieron en octubre de 2024, dos meses después de anunciar que se convertirían en padres por primera vez.

Finalmente, contrajeron nupcias en noviembre de 2024.