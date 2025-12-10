¿Quién no deseó alguna vez acompañar a sus padres al trabajo? Conocerlos “fuera de casa”, sentarse en el escritorio, verlos interactuar con sus colegas y dejarles un dibujo para que puedan colgar en la oficina.

En el caso de Milan y Sasha Piqué, experimentar el ambiente laboral de su madre, Shakira, es poco convencional, básicamente por el hecho de que es una estrella de la música que recorre el mundo. Pero, eso no quita que la sigan a todas partes y no como meros espectadores, sino como protagonistas.

El martes 9 de diciembre, durante el segundo show de la barranquillera en Buenos Aires, los niños sorprendieron al público al subir al escenario para cantar con ella y recibieron una ovación de parte del público.

Con 12 y 10 años, Milan y Sasha Piqué decidieron seguir los pasos de su madre en lugar de los de su padre, el exfutbolista Gerard Piqué.

Durante el último año dijeron presente en los distintos shows de Las mujeres ya no lloran World Tour y visitaron distintas ciudades del mundo.

Incluso fueron partícipes de algunas presentaciones e ingresaron junto a su madre a los diferentes estadios. Fue por eso que, durante el segundo concierto en el estadio de Vélez, los tres decidieron hacer algo especial. Mientras Shakira interpretaba “Acróstico”, los niños subieron al escenario vestidos con mini trajes celestes y chombas blancas, que combinaban a la perfección con el vestido celeste de ella, y cantaron juntos la canción.

Los niños cautivaron al público con su talento, seguridad y confianza, y la mirada de emoción y orgullo de Shakira lo dijo todo. Esta es una canción extremadamente especial para los tres, puesto que Shakira no solo la escribió para ellos, sino que Milan y Sasha también participaron de la versión original del tema y también del videoclip.

“Este año Milan escribió canciones que me arrancaron lágrimas de emoción y Sasha pasó horas en el piano, descubriendo su voz. Ambos compartieron a mi lado en el estudio y al escuchar esta canción dedicada a ellos me pidieron formar parte. La sintieron e interpretaron por ellos mismos y para ellos mismos...”, expresó la cantante en mayo de 2023 tras el lanzamiento.

Ahora, dos años y medio después, la interpretaron en vivo y el público quedó encantado. “¡Qué emoción! Como mamá, es una alegría que tus hijos te acompañen en cada paso”; “Veo el video y lloro, chau”; “Emergencia Pop. Los niveles de ternura en el estadio Vélez se acaban de disparar al infinito, con el debut de los príncipes Milan y Sasha en el escenario de Las mujeres ya no lloran World Tour. No pueden ser más adorables” y “Argentina fue testigo del momento más hermoso: Shakira, Milan y Sasha cantando ‘Acróstico’ por primera vez juntos en un escenario. Un recuerdo que quedará guardado para siempre”, fueron algunos de los mensajes que dejaron los usuarios de X al ver la emotiva escena.

Tanto Milan como Sasha llevan tiempo formándose como músicos. Ambos estudian en la Escuela de Música Let it Beat, de los músicos argentinos Guillermo Vadala y Nerina Nicotra, con sede en Miami, Florida. En mayo estrenaron, junto a sus compañeros del programa Next Generation of Artists, el videoclip de la canción “The One”. Mientras el más pequeño de los hermanos cantó y mostró su faceta actoral en algunas escenas, el mayor, además de cantar y actuar, también tocó la batería.