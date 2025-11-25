La cantautora Millie Corretjer y el exboxeador Oscar de la Hoya lograron un acuerdo de divorcio luego de nueve separados. El expúgil mexicano había presentado el recurso legal en 2023 por “diferencias irreconciliables”.

De acuerdo con el portal digital TMZ, ambas partes llegaron a un acuerdo para culminar la petición. Solo queda que el juez lo firme para que sea oficial.

La revista de farándula agregó que si bien hay detalles que son confidenciales, supo que el medallista de oro marcó la casilla para renunciar a su derecho a recibir una pensión de parte de Millie Corretjer. A su vez, indica que la artista debe recibir el pago según lo acordado. Los documentos también revelan que llegaron a un acuerdo sobre la propiedad y la manutención de dos de los tres hijos. Ambos son padres de un varón que nació en 2005 (20 años), y dos hijas que nacieron en 2007 y 2014 (18 y 11 años).

Ambos se separaron en 2016. Oscar y Millie se conocieron en el 2000 y se casaron poco después, en octubre de 2001.

El expúgil de 53 años mantiene una relación con Holly Sonders, a quien conoció en un evento de boxeo en 2021.