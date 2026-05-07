En medio del proceso legal que enfrenta con su expareja Nicolás “Colate” Vallejo-Nágera, padre de su hijo Andrea Nicolás, Paulina Rubio compartió un emotivo comunicado en el que dejó claro que su prioridad absoluta son sus hijos y el papel que ejerce como madre.

A través de un comunicado, la cantante agradece el apoyo que ha recibido durante las últimas semanas, justo cuando su disputa legal con Colate ha vuelto a ocupar titulares.

“Quiero agradecer profundamente a todas las personas que me han apoyado como madre durante este tiempo. Ser madre no solo es una parte de mi vida, es mi razón de ser y el papel más importante que tendré”, expresó.

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La intérprete de “Ni una sola palabra” reflexionó sobre el vínculo maternal y aseguró que el amor por los hijos comienza incluso antes de nacer.

“Llevas a tus hijos dentro de ti durante nueve meses, pero el verdadero amor de una madre comienza mucho antes de nacer y continúa creciendo cada día de sus vidas. Los guías, los proteges, luchas por ellos y los llevas en el corazón para siempre”, escribió.

Sin mencionar directamente a Colate, la llamada “Chica Dorada” destacó que, pese a su carrera artística y trayectoria pública, nada se compara con la responsabilidad de ser madre.

“La gente puede conocerme por mi carrera, por los escenarios o por mi trayectoria pública, pero ningún éxito se compara con el privilegio y la responsabilidad de ser madre. Ese es el título que más orgullo me da y el que defenderé siempre con toda mi fuerza”, señaló.

Rubio también enfatizó que todas las decisiones que toma están motivadas por el bienestar de sus hijos.

“Mis hijos son y siempre serán mi prioridad. Cada decisión que tomo nace del amor incondicional, de la protección y del compromiso absoluto con su bienestar, su felicidad y su futuro”, añadió.

El comunicado concluye con una frase contundente sobre la maternidad: “Ser madre es el más grande de los honores y el amor más profundo que jamás experimentaré”.

¿Qué pasa entre Paulina Rubio y Colate?

El mensaje surge mientras continúa el conflicto legal entre Paulina Rubio y Colate, quienes desde hace años mantienen disputas relacionadas con la custodia y crianza de su hijo Andrea Nicolás.

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Ambos están en medio de un juicio, hoy asistieron a una tercera audiencia judiciale en Estados Unidos, situación que ha colocado nuevamente su relación en el centro de la atención mediática. Tanto Paulina como Colate piden que su hijo se vaya a vivir con ellos, sin embargo, existe la posibilidad que el menor viva temporalmente en un internado.

El romance entre Paulina Rubio y Nicolás Vallejo-Nágera “Colate” duró aproximadamente 7 años en total, incluyendo su noviazgo y matrimonio. Se casaron el 10 de mayo de 2007 en Playa del Carmen, México, tras dos años de noviazgo, y anunciaron su separación en marzo de 2012, con el proceso de divorcio finalizado oficialmente alrededor de 2014.

Paulina Rubio tiene dos hijos: Andrea Nicolás Vallejo-Nágera Rubio (nacido en 2010), fruto de su matrimonio con Nicolás Vallejo-Nágera, y Eros Bazúa Rubio (nacido en 2016), fruto de su relación con Gerardo Bazúa.