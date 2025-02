“Esto no es cuestión de si es un show o no. Aquí está la vida de una persona por medio y a menos que no lo estés pasando la gente no lo va a entender”, así se manifestó Edwin Marrero, mejor conocido como “Mondongo” al asegurar que el desafío para bajar de peso que aceptó en el programa de juegos “Puerto Rico Gana” (Telemundo) no se trata de una estrategia para atraer audiencia, sino de un asunto para mejorar su condición física y emocional.

“Aquí no estamos haciendo esto por rating. ‘Puerto Rico Gana’ no necesita rating, ‘Puerto Rico Gana’ es el rating. Aquí no se crea nada, aquí no nos dan un libreto, aquí somos un montón de talentos simplemente colaborando y las cámaras grabando. El público que viene aquí es real y si en algún momento viene y sudece algo como no se supone que sea hemos sabido decir que se nos salió de las manos. ¿Nosotros hacer las cosas por rating? No, eso se lo dejamos a la gente a la que le hace falta“, sostuvo el creador de contenido, quien habló sin tapujos con Primera Hora sobre la misión que le presentó a finales de enero su jefe, Alex DJ, para modificar su estilo de vida tras confrontar varios problemas de salud.

PUBLICIDAD

“Como Alex lo dijo ese día, es imposible verse bien porque está ayudando a mucha gente y tener una persona a su lado, a quien considera como un hermano, que se está muriendo y yo no hacer nada”, destacó el también músico, quien se unió al espacio televisivo de Telemundo en septiembre de 2024.

Marrero contó que nunca esperó el pasado 26 de enero recibir el apoyo de su compañero de estudio, así como del productor ejecutivo Adolfo Ontivero, luego intensas semanas de labor en la producción, con la que visitó más de 40 actividades durante la temporada de Navidad, lo que provocó contratiempos en su itinerario y estilo de vida.

“Perdí mucho mi sentido de lo que era mi salud; comía mucho afuera, no dormía bien”, sostuvo el protagonista del segmento “Mover el grandote”, quien admitió que ha tenido varios intentos para transformar su físico, pero siempre se estancaba por dejar su bienestar a un lado por otros compromisos.

La personalidad de televisión reveló que una caída que sufrió fuera del ámbito laboral, así como perder el control de la tiroides, órgano responsable de crear las hormonas que nivelan el metabolismo y la energía del cuerpo, provocaron más percances, desde aumentar de peso drásticamente, problemas de movilidad, hasta no poder conducir su propio vehículo de motor y confrontar dificultades en su jornada laboral.

“Yo sabía que padecía de la tiroides desde muy chamaquito, pero nunca me la cuidé y era algo que no tenía ni presente en mi mente, hasta que los muchachos me empezaron a ver cada día con bastón en mano, adolorido, y ellos se preocuparon por mi salud. Cada vez que venía mi segmento se veía más comprometido porque la producción no quería que yo me lastimara. Esto es entretenimiento, pero había que llegar hasta cierto límite”, manifestó.

PUBLICIDAD

Pero fue en ese mismo juego que Alex DJ le presentó su equipo de apoyo, que consiste del médico generalista José Sánchez, el psicólogo José Efraín Rodríguez, el entrenador físico Diriel Mulero, y el servicio de alimentos de Root Cuisine, algo por lo que está eternamente agradecido.

“Ya estamos entrando en la cuarta semana y, gracias a Dios, me puedo montar en mi carro, me puedo levantar de las sillas sin la ayuda de mis compañeros. Caminar por aquí por el estudio se me hacía imposible, ya no tengo el bastón. Me puedo integrar de nuevo a los segmentos, que era algo que no estaba haciendo, y se me hacía bien dífícil pararme allí en cinco o seis minutos, mi cuerpo no me lo permitía”, sostuvo Mondongo.

“Cualquier otra persona hubiera dicho: ‘vete y brega con eso y cuando estés bien, hablamos’. Ellos se comprometieron al 100 conmigo de que si no lo ayudamos se nos va a morir. Fue un shock por completo. Llega un momento en que se me hacía imposible hacer comedia sobre mi peso, porque lo que estaba pasando en mi vida real no era comedia, no era un chiste“, apuntaló.

El también guitarrista aseguró que otro motivo para darle rienda suelta a este cambio es para continuar su crecimiento profesional, ya que su llegada a la pantalla nacional ha sido tema de conversación en su círculo familiar.

“Estoy cumpliendo mi sueño, estoy en el show número uno de Puerto Rico, lo logré. Llevo años pisando tarimas con artistas que ni me acuerdo, pero la primera vez que mi papá me dijo ‘estoy orgulloso de ti’ fue la primera vez que me vio en este programa. ¿Y yo iba a perder eso por no querer poner de mi parte? ¿Por no despertar?”, resaltó.

PUBLICIDAD

El junqueño aseguró que en su nueva aventura anhela dejar claro que estar saludable equivale a un mejor porvenir.

“Yo veía a tanta gente aquí y me decía: ‘¿cómo esta gente tiene tanta energía?’. Yo veía a Alex hacer 50 shows y no se cansaba. Yo tengo 28 años y llegaba a casa despúes de un show, doble turno, una transmisión en vivo, muerto. Pero necesito tener vida. Yo quiero tener vida. Quiero sentirme bien”, indicó.

Mondongo, igualmente, exhortó a los hombres a romper con la mala costumbre de no asistir a profesionales de la salud para atender sus padecimientos antes de que sea muy tarde.

“Creo que la cultura latina, especialmente los hombres, tienen una mala orientación de tenerle miedo a los doctores y si se enferman prefieren no ir a donde ellos, prefieren pensar: ‘Me curo solo o me muero’. He aprendido aquí a darme cariño en este proceso. Eso es amor propio“, dijo.

Además, el boricua quiere ser el motor para aquellos que necesitan ese empuje para comenzar un nuevo capítulo en su trayectoria.

“Muchas veces lo que le hace falta a una persona que pasa por eso es saber que esto es posible. Yo soy del pueblo, el pueblo me ve por ahí, yo no estoy viviendo en una hacienda donde nadie me ve, esa película no existe aquí. La gente que ve o que viene aquí están monitoreando mi cambio todos los días, incluso cuando estoy haciendo compras en la calle. La gente está puesta pa’l movimiento y eso es lo buscamos: inspirar a otras personas”, concluyó.